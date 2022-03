Ultima Fermata: Canale5 fa di C’è Posta per Te un reality dove tutti ‘chiudono la busta’

Dev’essere andata così. Gli alti capi di Mediaset si sono radunati in un grande ufficio e si saranno detti: “Ma cos’è che va di più su Canale5?”. E un altro di loro gli ha risposto: “I reality e C’è Posta per Te!”. “Geniale!” – avrà aggiunto un terzo – “Allora prepariamo un reality show su C’è Posta per Te!“. Forse non è andata proprio così ma, di fatto, è l’idea alla base del nuovo reality condotto da Simona Ventura e prodotto dalla Fascino PGT di Maria De Filippi dal titolo Ultima Fermata: un reality basato su tradimenti, fidanzamenti al capolinea e matrimoni interrotti come nel celebre people show del sabato sera.

Gli ingredienti sono sempre quelli: prendi una coppia in crisi a causa di un tradimento, li separi per fare in modo che l’uno sparli dell’altro e poi – dopo una ricca romanzata – i due protagonisti si ritrovano faccia a faccia divisi da una parete mobile che potrà essere chiusa così da suggellare la fine definitiva della loro relazione. E come per C’è Posta per Te, le storie sono rigorosamente dal sapor meridionale…

Ultima Fermata: la coppia di Foggia è la prima che scoppia

La prima coppia ad affrontare di petto Ultima Fermata è quella composta dai pugliesi Maurizio e Valeria. Insieme da 20 anni, sposati da 13 anni, con due figlie ma vivono separati. Lei ha scoperto un paio di tradimenti di lui e dal 2018 ha deciso di dare una svolta alla sua vita sentimentale: ha intrapreso una approfondita conoscenza con il “centurione” trovato ad una Passione Vivente cittadina; lei faceva la Madonna ma i suoi pensieri non erano altrettanto candidi, a quanto pare. Questo secondo uomo si chiama Antonio, che per Ultima Fermata verrà ribattezzato come “l’altro”. Maurizio si è trasferito per lavoro ad oltre 700km dalla cittadina pugliese e lei si è rifatta una vita arrivando persino a vendere il tetto coniugale. Eppure la donna scrive a C’è Post… a Ultima Fermata per cercare di capire se è possibile riallacciare i rapporti con Maurizio in quanto il suo attuale spasimante fa promesse che spesso non mantiene. Com’è ovvio che sia, dopo filmati, sceneggiate e filmati stile Temptation Island, i due giungono al momento del confronto finale qui sarà lei a chiudere la bust… il muro di Ultima Fermata.

Per rendere il clima più drammatico e pepato per il pentitissimo Maurizio, nella casetta di Valeria viene introdotto proprio Antonio “l’altro” che prova a corteggiarla in tutti i modi ben sapendo che il pubblico da casa e l’ex marito li stanno guardando.

Ultima Fermata: Jonatan, Adriana, la chiamata e la mamma

“Povero gabbiano, hai perduto la compagna!” viene da esclamare dopo aver visto la storia di Jonatan e Adriana. I due hanno sempre vissuto la coppia in piena complicità fino ad un avvenimento traumatico: per errore Jonatan risponde in viva voce ad un numero sconosciuto mentre era in macchina con la sua dolce metà. Dall’altro lato della cornetta, si sente una voce femminile che fa: “Ciao amore, sei con lei?”. Da quel momento in poi fra i due sono volati stracci. Lui ha scritto a Ultima Fermata per provare a riappacificarsi con Adriana ma, alla fine dei giochi, è stato proprio lui a chiudere il muro in faccia alla controparte in quanto oppresso dai troppi rinfacci e gelosie di Adriana.

E se per la coppia pugliese ad arrivare in “aiuto” è stato “l’altro” alias Antonio, a dare manforte a questa coppia sono arrivati i parenti di Jonatan che hanno spinto il ragazzo ad abbandonare le speranze. Tombali le parole di sua madre: “Io ti ho partorito, sei sangue del mio sangue, e io so quando stai male!“.