Dopo ripensamenti e ansie Matteo Ranieri fa la sua scelta a Uomini e Donne: le anticipazioni

Possiamo dire “finalmente”? Si lo diciamo, perchè il trono di Matteo Ranieri era diventato una vera e propria agonia, o forse lo è sempre stato. La voglia del giovane di partecipare, di nuovo al programma, era pari a quella di tutti noi al lunedì mattina, nell’attesa di riprendere la settimana lavorativa. Ossia: nessuna. In questo percorso ci ha sfiancati, come ha sfiancato le corteggiatrici e come loro hanno fatto lo stesso con lui. Una pesantezza che non si vedeva da secoli in quello studio. Un trono neppure cervellotico, perchè se fosse stato così, almeno avremmo avuto qualcosa su cui ragionare…In ogni caso, tutto questo, finalmente è finito e noi auguriamo davvero a Matteo, bravissimo ragazzo, di godersi questa relazione fuori dallo studio di Canale 5. Ebbene si, Matteo Ranieri ha fatto la sua scelta. Nei prossimi giorni quindi, nelle puntate di primavera di Uomini e Donne vedremo la scelta del tronista! Ce l’abbiamo fatta. La puntata con la scelta è stata registrata ieri pomeriggio, il 26 marzo. Ma alla fine, il tronista, ha lasciato lo studio con Valeria o on Federica? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi!

Uomini e Donne anticipazioni: Matteo Ranieri ha fatto la sua scelta

Le anticipazioni ci rivelano che a quanto pare alla fine, Matteo ha preso coraggio. Si perchè ci vuole coraggio a tradire le aspettative della sacra reda e di Maria de Filippi che dal giorno 1 è stato lo sponsor di Federica, influenzando, e non poco, il trono del Ranieri. Che a Matteo di Federica importasse il giusto, lo si era capito, che Queen Mary avesse aspettative enormi sulla mamma romana, ancora di più ( non è escluso che ce la beccheremo a settembre sul trono, purtroppo) . Federica è stata, se possibile, ancor più pesante di Matteo, provando tra l’altro di incarnare il prototipo “uominidonniano”. C’è riuscita con la Defi, che l’ha subito eletta sua protetta. Non con il pubblico, non con il tronista che ci ha provato in tutti i modi a evitare questo finale. E alla fine, ha scelto l’altra. Ha scelto una ragazza con sui è uscito una manciata di volte. Bella, giovane, fresca. Attrazione fisica, chimica, il quanto basta per provarci. E ha fatto benissimo. Valeria è la scelta di Matteo. Non sappiamo se durerà, se non durerà ma quanto meno ci vuole provare a fare qualcosa di diverso e chissà che non sia la volta buona, glielo auguriamo!