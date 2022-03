Il tapiro d’oro a Roberto Mancini: “Me lo sono meritato”

Questa volta Roberto Mancini è realmente attapirato e non poteva che reagire con un sorriso amaro alla consegna del tapiro d’oro da parte di Valerio Staffelli che per l’occasione, si è presentato davanti al ct della nazionale, con un tapiro formato gigante. L’Italia è fuori dai mondiali. In meno di nove mesi, una vera e propria gravidanza, la nazionale azzurra è passata dal tetto d’Europa al seminterrato senza finestre. Purtroppo gli azzurri hanno perso tutte le occasioni che avevano avuto di qualificarsi, ancora prima dei play off, commettendo una serie di errori imperdonabili, troppa forse è stata la convinzione di essere forti e imbattibili e le conseguenze sono state amarissime. Non solo, l’Italia, campione d’Europa, avrebbe dovuto archiviare in pochi minuti la pratica qualificazione contro la Macedonia del Nord e invece, è stata beffata, al 92esimo. E non importa se le occasioni non sono mancate, quello che importa è che la palla non è mai finita in rete. A Mancini , dopo il trofeo per l’Europeo 2021, il tapiro d’oro.

Il tapiro d’oro gigante per Roberto Mancini: il mister apre i cancelli

«Il Tapiro gigante è più che meritato. Ero fiducioso, purtroppo ogni tanto le cose vanno male. Ma io non mollo: ci riproviamo per il prossimo Mondiale», dichiara Roberto Mancini prendendo – è la prima volta che succede – il Tapiro d’oro gigante di Striscia. Mai prima nella storia del tg satirico un Tapiro d’oro gigante è stato ritirato dal vincitore. È toccato al cittì Mancini, attapiratissimo – come tutti gli italiani – per la clamorosa eliminazione della Nazionale dalla fase finale dei Mondiali in Qatar.



Raggiunto da Valerio Staffelli a Coverciano, il commissario tecnico degli Azzurri ha prima ritirato un Tapiro “classico” (l’ottavo della sua carriera) e poi – con la sportività che lo contraddistingue – ha aperto i cancelli della sede della Nazionale per far entrare la troupe di Striscia con la versione gigante del “premio”. L’appuntamento per la consegna del tapiro e il servizio dedicato alla nazionale azzurra è per stasera alle 20,35 su Canale 5.