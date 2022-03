La Domenica di Canale 5 fa flop; su Rai 1 ascolti top per Domenica In

C’era da aspettarselo ed è successo. La domenica di Canale 5 fa flop, in particolare nella fascia che va dalle 14 alle 16,30. La formula che era stata usata a inizio stagione chiaramente non funziona perchè Scene da un matrimonio non è Amici e il programma, che già aveva stancato dopo le prime puntate in autunno, non piace al pubblico di Canale 5. Ne consegue anche una condanna in termini di ascolti per Verissimo che, senza ospiti di punta nella puntata della domenica ( la scorsa settimana c’era grande attesa per l’intervista a Ilary Blasi) sprofonda inevitabilmente. Gli ascolti del 27 marzo 2022 sono un flop per Canale 5 mentre Rai 1 continua a fare benissimo con Domenica IN nonostante il classico calo della primavera. Si difende benissimo il programma di Francesca Fialdini che grazie al traino di Domenica IN, tiene botta. E in sovrapposizione con Verissimo, per numero di spettatori, fa praticamente lo stesso risultato.

Ma vediamo nel dettaglio i dati di ascolto del pomeriggio di ieri, domenica 27 marzo 2022.

Gli ascolti di Rai 1 domenica 27 marzo 2022

Rai1 Domenica In è la scelta di 2.857.000 spettatori (19.6%) nella prima parte, di 2.485.000 spettatori (19.5%) nella seconda e di 2.077.000 spettatori (16.8%) nei Saluti di Mara. Il programma di Mara Venier continua a difendersi benissimo. Da Noi… A Ruota Libera segna il 15.5% con 2.128.000 spettatori.

Gli ascolti di Canale 5 domenica 27 marzo 2022

Su Canale 5 Beautiful ha raccolto 2.037.000 spettatori con il 13.4%, Scene da un Matrimonio 1.595.000 (11.6%), Una Vita 1.560.000 (12.5%), Verissimo 1.875.000 (15.4%) nel Pre Show, 2.281.000 (18%) dalle 16.48 alle 17.42 e 2.086.000 (14.9%) nei Giri di Valzer. Questo supplizio per Silvia Toffanin dovrebbe durare ancora per poco. E’ difficile pensare che dopo la pausa di Pasqua Verissimo possa tornare in onda sia al sabato che alla domenica, la conduttrice di Canale 5, ci pare si sia immolata abbastanza fino a questo momento, è anche ora di dire basta, per evitare numeri più disastrosi di questi.