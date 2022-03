Pinuccia mette in mezzo la madre di Tina Cipollari: “Sei una villana”. L’opinionista dalla rabbia alle lacrime

Anche oggi, purtroppo, la puntata di Uomini e Donne ha regalato al pubblico di Canale 5 un momento che nessuno avrebbe voluto vedere. Un nuovo scontro tra Tina Cipollari e Pinuccia. Tutto è iniziato quando la dama di Vigevano ha chiesto di parlare di nuovo con Alessandro per l’ennesimo chiarimento. Tina quindi ha chiesto perchè ancora una volta, ci fosse bisogno di un faccia a faccia, del suo stesso avviso sembrava essere Alessandro, un po’ scocciato dalla situazione. Ne è nata una discussione, l’ennesima che abbiamo visto tra le due signore. Per evitare di continuare, prima che la cosa degenerasse ( anche se poi è successo), la Cipollari dopo aver invitato Pinuccia a smetterla sempre con le stesse storie e le stesse parole, ha lasciato lo studio. Ma mentre Tina era fuori, Pinuccia è andata oltre. Molto probabilmente la dama non pensava di essere aggressiva ma ha toccato un nervo scoperto per la Cipollari, tirando in ballo sua madre, che purtroppo, non c’è più. Neppure la De Filippi pensava che Tina avrebbe reagito in quel modo mentre Gianni ha subito capito che la cosa stava finendo nel modo sbagliato visto che conosce bene la Cipollari e sa quanto è delicata questa questione.

A Uomini e Donne la rabbia furente di Tina contro Pinuccia

La dama di Vigevano ha quindi iniziato a dire di essere stanca delle intromissioni di Tina, l’ha definita una villana e si è chiesta dove abbia imparato l’educazione, citando appunto la madre della romana, chiedendosi se le avesse insegnato qualcosa. Un modo di dire, è chiaro, ma quando un genitore non c’è più, è anche prevedibile pensare che si possa avere il genere di reazione che ha avuto Tina.

Tina che devasta Pinuccia, questa che risponde mettendo in mezzo la madre di Tina, che purtroppo non c’è più e Tina che rientra pietrificata e si commuove e esce dallo studio muta A I U T O #UominieDonne pic.twitter.com/loJslBP62a March 28, 2022

Difficilmente abbiamo visto la Cipollari in quelle condizioni, scossa così tanto da avere persino le lacrime per la rabbia. La De filippi ha cercato di placare gli animi, anche Gianni si è subito avvicinato a Tina facendole delle carezze sulla schiena ma non è bastato. La Cipollari, molto turbata, ha preferito uscire.