A Uomini e Donne la fine della storia tra Ida e Alessandro ma c’è un gesto spiazzante che mortifica la Platano

Vi abbiamo già raccontato, negli ultimi articoli dedicati a Uomini e Donne, che la relazione tra Ida Platano e Alessandro non è andata nel migliore dei modi. Come era anche abbastanza prevedibile, alla fine i due si sono lasciati e hanno interrotto la conoscenza. Probabilmente proprio questa settimana vedremo le puntate in cui i due racconteranno di come è finita la relazione, prima ancora che in realtà, diventasse tale. Dopo quasi due mesi quindi, tutto è finito. Ma le anticipazioni delle ultime registrazioni di Uomini e Donne, raccontano un dettaglio che sta facendo molto discutere. Saprete infatti, che nelle ultime registrazioni, Matteo Ranieri ha deciso di fare la sua scelta e da questa decisione, è scaturito il gesto di Alessandro che sembra aver mortificato, e non poco, la Platano.

A Uomini e Donne il gesto di Alessandro che Ida non si aspettava

Matteo quindi, facendo la sua scelta, ha deciso di lasciare lo studio con Valeria, la corteggiatrice che da poche settimane è protagonista del programma di Canale 5. In lei, il tronista, ha visto tutto quello che cerca in una donna con cui avere una storia. A restare quindi “al palo” come si potrebbe dire in questo contesto, è stata Federica, che è arrivata dall’inizio di questo percorso per Matteo e che probabilmente era la favorita, almeno sulla carta. Ma il tronista ha stupito tutti, non scegliendola.

E anche Alessandro sembra aver stupito Maria de Filippi e company. Non sappiamo se sia vero ma pare proprio che il cavaliere salernitano abbia deciso di chiedere alla conduttrice una cosa, dopo la scelta di Matteo. Si è infatti detto molto interessato da Federica ( forse è rimasto anche colpito dalla risposta che la giovane corteggiatrice ha dato nell’ultima puntata i Ida Platano che aveva sindacato sul suo modo di fare) e ha chiesto alla romana di restare in studio e iniziare una nuova conoscenza. Federica, stando alle anticipazioni, non avrebbe accettato ma ciò non esclude che magari potrebbe anche tornare nel programma.

Immaginate la faccia di Ida di fronte alla richiesta di Alessandro? Sarà sicuramente un momento imperdibile in queste puntate finali del programma di Canale 5…Staremo a vedere, nell’attesa, preparate i popcorn.