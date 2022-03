La Pupa e il Secchione affonda anche gli ascolti di Pomeriggio 5: 8 punti di distacco con Matano, 1 milione di spettatori in meno

Si può fare un programma che dura al netto delle pubblicità circa 60 minuti e dedicare la metà di questo spazio a un altro show che va in onda nel prime time di Italia 1? E’ quello che sta succedendo su Canale 5 nel corso di Pomeriggio 5. Barbara d’urso, che ha reso La pupa e il secchione show una succursale dei programmi che sono stati chiusi in questa stagione ( da Live-Non è la d’Urso a Domenica Live), ha ottenuto quello che voleva, visto che dalle 18 in poi, si parla solo dei suoi programmi ( poco spazio per l’Isola e in alcune puntate, altre tematiche che rimandano in qualche modo sempre in quella direzione). Sta succedendo sempre più spesso, tra comunicazioni, annunci esclusivi, filmati esclusivi dalla villa. Peccato che al pubblico, dopo la curiosità iniziale, freghi praticamente nulla di quel programma che tra l’altro ieri in prime time, ha registrato ascolti più che flop, visto anche l’investimento fatto e appunto, tutto lo spazio che ha anche nelle altre reti. Barbara d’urso potrà anche festeggiare i suoi amati picchi ( passati dai 3 milioni della prima puntata ai due di ieri sera). Ma i numeri restano tali e i numeri ci dicono che anche il pubblico di Pomeriggio 5 si è stancato delle storie, sempre le stesse, che la d’Urso continua a raccontare, dando spazio ai soliti personaggi ( quest’anno le sta particolarmente a cuore tutta la saga della famiglia Goria, da Guenda ad Amedeo con annessi migliori amici, fidanzati, ex mogli, possibili amanti e via dicendo). Il pubblico però è stanco e, complice anche il calo generalizzato che come sempre tra fine marzo e aprile colpisce tutte le reti, ieri Pomeriggio 5 ha registrato un risultato davvero imbarazzante. 8 punti di distacco da Rai 1, quasi un milione di spettatori in meno. C’è qualcosa che non va…

Gli ascolti del pomeriggio di Rai 1: i dati del 29 marzo 2022

Su Rai 1 Alberto Matano si conferma certezza con il suo La Vita in Diretta che nel pomeriggio di ieri ha realizzato un ascolto di 1.744.000 spettatori con il 18% nella presentazione dalle 17:07 alle 17:24 e 2.074.000 spettatori con il 18.9% dalle 17:24 alle 18:42.

Gli ascolti del pomeriggio di Canale 5: i dati del 29 marzo 2022

Il pomeriggio di Canale 5 è perfetto, come sempre, nella fascia oraria che va dalle 14 alle 17, poi cambia tutto. Beautiful parte da 2.516.000 spettatori (17.8%) e Una Vita 2.435.000 spettatori (18.2%), mentre Uomini e Donne è sempre imbattibile con 2.732.000 spettatori pari al 23.8% (Finale a 2.206.000 e il 21.6%), Amici 1.869.000 spettatori (18.9%), L’Isola dei Famosi 1.639.000 spettatori (17.6%) e Love is in the Air 1.384.000 spettatori (14.6%). A seguire Pomeriggio Cinque con un risultato disastroso nel pomeriggio di ieri: 1.135.000 spettatori pari all’11.6% nella presentazione dalle 17:24 alle 17:37 e 1.282.000 spettatori pari all’11.6% dalle 17:41 alle 18:29 (I Saluti di 7 minuti a 1.249.000 e il 10.4%). Praticamente 1 milione di spettatori in meno e 8 punti di share di differenza.