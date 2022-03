Ascolti tv: Flop clamoroso per Ultima Fermata, vince Rai 1, la Sciarelli vicinissima a Canale 5

Cosa dobbiamo aspettarci da questo mercoledì sera per quello che riguarda il capitolo ascolti tv? Dopo il clamoroso flop della passata settimana di Ultima Fermata, anche questo mercoledì il programma di Maria de Filippi segnerà un record negativo? Lo scopriamo come sempre con i dati di ascolto relativi alla serata del 30 marzo 2022 che ci rivelano qual è stato il programma più visto. Rai 1 gioca ancora una volta la carta film già visto mentre Rai 3 si affida al sempre verde Chi l’ha visto, capace la scorsa settimana, per numero di spettatori, di battere senza difficoltà sia Canale 5 che Italia 1.

I dati di ascolto relativi alla serata di ieri, 30 marzo 2022, ci rivelano che a vincere la serata è il film di Rai 1 Green Book con una media di 2.725.000 spettatori con il 13.4% share. Ancora male il programma di Canale 5 che no va oltre l’11 % di share chiudendo a mezzanotte e mezza passata.

Cosa non funziona di Ultima Fermata? Bhè innanzi tutto il suo essere un ibrido: un mix tra Temptation Island, C’è posta per te, il vecchio Vero amore di Maria de Filippi. E mille altri programmi già visti. E poi le storie e i protagonisti: tanta finzione ma anche un modo banale e superficiale di trattare delle tematiche molto importanti, quali possono essere quelle della maternità e della paternità. Aberrante che si riduca tutto a un “non faccio figlio con lei perchè non voglio che cambi il suo fisico” e lei che va nel negozio di abiti da neonati solo per far capire al suo fidanzato quanto sia grande la voglia di fare un figlio. Come se davvero si possa costringere qualcuno ad averne o stare con una persona che ti considera solo in quanto involucro. Brutto, da tutte e due le parti. Bisognerebbe vedere ben altri modelli in tv e se anche si deve parlare di problemi di coppia, che ci sia almeno qualcuno a fare da faro a chi nuota nel mare della desolazione e degli stereotipi.

Gli ascolti del 30 marzo 2022: ecco i dati auditel relativi alla serata di ieri

Flop clamoroso per Ultima fermata che scende sotto i 2 milioni di spettatori con una media di 1.892.000 spettatori con il 11.0% share. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.117.000 spettatori pari ad uno share del 10.6%. Anche questa settimana per numero di spettatori, il programma di Rai 3 batte Canale 5. Se chiudessero alla stessa ora, Rai 3 batterebbe senza problemi anche in share Canale 5.

Su Rai2 Volevo fare la Rockstar ha interessato 1.011.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Italia 1 Le Iene, con Belen Rodriguez e Teo Mammucari, ha intrattenuto 1.601.000 spettatori (9.9%) Su Rete4 Controcorrente totalizza un a.m. di 771.000 spettatori con il 4.5% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 635.000 spettatori con uno share del 4.1%. Su Tv8 l’esordio della fiction su Francesco Totti Speravo de Morì Prima segna 469.000 spettatori con l’1.9%, nel primo episodio, 460.000 spettatori con il 2.2%, nel secondo episodio. Sul Nove Shooter ha raccolto 647.000 spettatori con il 3.2%.