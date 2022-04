Ascolti tv, la finale del Cantante mascherato 3 chiude bene con il 22 % di share. Ascolti su, contenuto giù

Ed è arrivato anche il momento di salutare questa terza edizione de ll cantante mascherato, un programma che diciamolo, è piaciuto solo a Milly Carlucci e al direttore di Rai 1 Stefano Coletta. Arrivato in Rai con tutti i presupposti per essere qualcosa di diverso, il Cantante mascherato alla sua prima edizione ci aveva davvero fatto divertire tanto che dei possibili concorrenti sotto le maschere si parlava in tutte le trasmissioni della rete. Da Vita in diretta a Vieni da me passando per Storie italiane. Un entusiasmo travolgente che aveva conquistato anche il pubblico a casa. Poi Milly Carlucci ha deciso di rendere lo show uno spin off di Ballando con le stelle, di stravolgere il senso del programma, di portare sotto le maschere concorrenti già “sgamati” alla prima puntata ed ecco che la terza edizione non è neppure l’ombra di quello che è stato nel passato. Il Cantante mascherato chiude questa terza stagione lunghissima e scontatissima con la finale vista nella serata di ieri da 3,5 milioni e il 21,9%,. Buona chiusura per il programma di Rai 1 che sul finale, risale, ma siamo ben lontani dai numeri che possono far parlare di impresa riuscita…

Dati di ascolto non troppo clementi nelle passate settimane ma nonostante questo, il programma di Rai 1 si è persino allungato di una puntata ( il che ci lascia molto riflettere su cosa sarebbe la prima rete senza le fiction). Mediaset ha reso le cose anche più facili non spostando l’Isola dei famosi, al venerdì. Sarebbe stato molto più interessante il confronto, visto che anche ieri Canale 5 era praticamente spenta.

Un vero peccato per questo format che alla prima stagione ci aveva stupito e che meritava molto di più.

Gli ascolti del primo aprile 2022: ecco i dati auditel di ieri

3.507.000 spettatori con il 21.9% share per la finale del Cantante mascherato su Rai 1 con la proclamazione della maschera vincitrice, volpe ( leggi qui chi si nascondeva sotto la maschera).

Su Canale 5 Famiglia all’Improvviso – Istruzioni per l’Uso ha raccolto davanti al video 2.609.000 spettatori share 13.46%. Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.368.000 telespettatori, share 7.98%. Su La7 Propaganda Live ha registrato 934.000 telespettatori, share 5.64%.

Su Rai 2 NCIS ha registrato 1.286.000 telespettatori, share 5.52%. NCIS Hawaii 1.039.000, 4.92%. Su Italia 1 Il film Din Don – Il Paese dei Balocchi ha registrato un netto di 921.000 telespettatori, share 4.12%.

Su Rai 3 Il film The Specials – Fuori dal comune ha registrato 735.000 telespettatori, share 3.39%.