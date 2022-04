Il Cantante Mascherato 2022: vince Volpe, ecco chi era l’attore in incognito e tutti i finalisti vip

Dopo una corsa durata sette puntate, una in più del previsto, la terza edizione de Il Cantante Mascherato si è conclusa con l’elezione di un nuovo vincitore fra i cinque concorrenti rimasti in gara: Camaleonte, Volpe, Pulcino, Soleluna e Lumaca. Sfida dopo sfida, votazione dopo votazione, le cinque maschere sono state giudicate, analizzate, eliminate ed infine smascherate una dopo l’altra. Scopriamo insieme tutti finalisti mascherati e smascherati della finale andata in onda questa sera 1 aprile 2022 su Rai Uno.

La prima maschera a dover lasciare il programma è stata Soleluna: dopo aver mandato in tilt gli investigatori con ipotesi quali Max Giusti, Nicola Savino e Massimo Lopez, il vip che indossava questo costume astronomico era proprio Cristiano Malgioglio. Quinto posto per lui ma la soddisfazione di promuovere in prima serata il suo prossimo impegno con Eurovision Song Contest, dal 10 al 14 maggio prossimi.

Il Cantante Mascherato 2022: Chi erano Camaleonte e Lumaca?

Entrambi eliminati alla penultima sfida sono state le maschere di Camaleonte e Lumaca, che conquistano di diritto il terzo posto. Su Camaleonte non c’era più grossi dubbi: fra i pedinamenti di Caterina Balivo e le chiamate ai teatri di mezza Italia di Flavio Insinna, la persona che indossava la maschera dai led luminosi era proprio Riccardo Rossi.

E Lumaca? Il complicato enigma su quanta gente abitasse la chiocciola rossa era in realtà più semplice di quanto di potesse pensare: i numerosi riferimenti a Giancarlo Magalli e al suo ruolo genitoriale, non potevano che portarsi ad una coppia padre – figlio. Quindi Giancarlo Magalli e sua figlia, la fashion blogger Michela Magalli.

Il Cantante Mascherato 2022: Chi era Pulcino?

Per un battito d’ali, non agguanta la vittoria finale il Pulcino. La maschera arrivata come “wild card” nella scorsa puntata, si assicura una pesante medaglia d’argento. Sotto il guscio crepato del pennuto giallo, tutti erano concordi sulla presenza di Lino Banfi, sua figlia Rosanna Banfi ed una terza persona… che però non c’è mai stata! Anche questa era una maschera formato famiglia.

Il Cantante Mascherato 2022: Chi era Volpe?

Dopo Teo Mammucari e Red Canzian, il vincitore della terza edizione de Il Cantante Mascherato è Volpe ovvero… Paolo Conticini! L’attore era riuscito a far perdere le sue tracce grazie alla lunga serie di coincidenze che il suo identikit aveva con quello di Luca Ward ma un grande indizio lo ha incastrato: la bandiera di Pisa, la sua città natale. Avevate indovinato tutti i vip mascherato di quest’anno?