Gianni dà del cafone a Franco che lascia Gemma da sola in stazione ma il pubblico è dalla sua parte

Tempi durissimi per Gemma Galgani che pensava di aver trovato di nuovo l’amore, nel giro di una settimana. E invece era solo un calesse, come si suol dire. Del resto Franco, con due o tre frasi lapidarie ha riportato la Galgani sul pianeta terra, quello dal quale lei troppo spesso si allontana. “Perchè una storia finisca deve prima iniziare e tra noi non è mai iniziato nulla” ha detto Franco nello studio di Uomini e Donne ribadendo la sua volontà di lasciare Gemma. La Galgani però non si era arresa alle parole di Franco, che in settimana l’aveva chiamata e le aveva detto che era il caso di chiudere, che non sentiva la sua mancanza, che aveva capito che questa conoscenza non avrebbe avuto futuro. Gemma, incredula, si è imbarcata con il primo treno direzione Abruzzo, senza sapere neppure dove Franco abitasse, solo per dargli una dimostrazione di tutto il suo slancio ( si, sono cose che in amore si fanno, a 17 anni in preda agli ormoni, non a 73 quando dovresti avere la maturità di accettare un no).

Un gesto quello di Franco, che ha lasciato una donna da sola alla stazione, dopo che aveva viaggiato in solitaria per raggiungerlo, che è stato criticatissimo da Gianni Sperti che ha definito il professore un vero cafone. “Si sono un cafone” ha detto Franco, ribadendo che tutti sapevano come era fatto. Il pubblico però non la pensa proprio come l’opinionista anzi. Per l’ennesima volta, l’innamoramento facile di Gemma, è stato parecchio criticato.

Il pubblico di Uomini e Donne si schiera dalla parte di Franco

Mentre andava in onda la puntata sono arrivati parecchi commenti su questa storia: “Quando lui all’inizio le ha detto che non gli interessava lei con un sorrisetto ha detto che aveva capito che non era vero, che lui avrebbe capitolato. Infatti ha fatto toccata e fuga precipitosa, anche se lei nell’abbraccio ha sentito la passionalità….forse una reazione all’abbraccio, non certo desiderio.” E un’altra spettatrice scrive: “Mai presentarsi a casa di un uomo senza avvertire!!!…sono dalla parte di Franco, mi dispiace, non sei stata invitata perché ti avvii? La dignità sotto i piedi!“. Più che altro, lo ricordiamo, la Galgani non si è presentata a casa di Franco ma è arrivata in un paese che pensava potesse essere in qualche modo vicino a casa sua, ma così non era.

E ancora: “Era chiaro a tutti che al prof. la Gemmona non è mai piaciuta… Si è sollazzato la babbiona ma non è riuscito ad andare in fondo… Non è un bel comportamento per un uomo, ma la torinese se le cerca.“

E ci sono anche i telespettatori che hanno un’altra tesi: visto che da tempo per Gemma non c’era spazio a centro studio, la dama si è imbarcata in questa storia, che le avrebbe dato modo di raccontarsi, pur sapendo che lei a Franco non è mai piaciuta…