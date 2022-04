Le parole di Patrizia Reggiani che hanno sconvolto Allegra Gucci, sua figlia

Allegra Gucci e sua sorella Alessandra hanno sempre creduto nell’innocenza della madre, fino a quando Patrizia Reggiani in un’intervista ha detto qualcosa che ha messo tutto in dubbio. Allegra chiamò subito sua madre per chiederle spiegazioni, sentì da lei delle parole che l’hanno sconvolta. E’ a Verissimo che la figlia di Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani ricorda quel momento, quelle parole di sua madre al telefono: “Tutto quello che ho fatto l’ho fatto solo per voi due”. Lo scrive nel suo libro “Fine dei giochi”. “L’aveva fatto ammazzare per il nostro bene… cosa aveva fatto non l’aveva detto ma non c’erano dubbi che stava scaricando su me e Alessandra tutto il peso del delitto. E oggi che anche io sono madre non riesco a darmi pace, mi chiedo come sia possibile che Patrizia abbia condannato le sue figlie a 17 anni di carcere”.

Allegra Gucci a Verissimo

“Non so come sia possibile o meglio voglio dare molto peso all’operazione, al tumore al cervello che ha avuto nel 1992 e che all’epoca era maligno”. La Reggiani è stata operata e curata per quel tumore che poi è risultato benigno, ma era grande come un mandarino. “Il cervello aveva perso la sua posizione originaria una volta asportato il tumore il cervello non è tornato nella sua posizione e sono certa che è stato l’inizio della degenerazione”.

Sono stati anni lunghissimi e pieni di dolore, ogni settimana lei e la sorella entravano in carcere: “Entrare in carcere è moto emozionale vedi in saletta gente che aspetta che sono lì e che non hanno colpe ma perché amano qualcuno che è lì. La gente pensa che il carcere sia per chi sta dentro ed è vero ma il carcere lo fanno anche le persone che aspettano fuori, che amano”. Spera che Patrizia oggi che non sta benissimo possa tornare ad illuminarsi grazie alla luce che ha intorno e a non cadere di nuovo nelle ombre. Lo desidera per i suoi figli, non vuole ci sia odio o rancore da ricordare. Ma solo il sorriso di suo padre, la grandezza di un imprenditore che ha amato tanto.