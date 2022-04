Verissimo anticipazioni, gli ospiti di oggi e del 3 aprile: tutti i nomi

Torna Verissimo e tornano le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio tutto quello che accadrò nello studio di Verissimo nelle due puntate che il pubblico potrà seguire questa settimana. Secondo quelle che sono le ultime notizie sui palinsesti di Canale 5, Verissimo andrà in onda alla domenica solo fino a Pasqua e poi invece il programma di Silvia Toffanin avrà un solo appuntamento settimanale, quello del sabato. Ma si potrebbe decidere di allungare ancora, se così fosse, vi terremo aggiornati con le ultime news. Torniamo però a parlare degli ospiti di Verissimo per la puntata del 2 aprile e per quella del 3 aprile 2022, chi ci sarà nello studio di Canale 5?

Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti del 2 aprile 2022

Un caso di cronaca che ha occupato per anni le prime pagine dei giornali per l’importanza dei protagonisti coinvolti e che ora è diventato perfino un film. A 27 anni dalla scomparsa del padre, parla per la prima volta a Verissimo Allegra Gucci, figlia di Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani. Direttamente da “Amici” i professori Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro e gli eliminati: il cantante Calma e il ballerino Christian. Inoltre, grande attesa per il ritorno di Tommaso Zorzi, che non si vede da qualche tempo in quel di Mediaset; e poi ancora Ditonellapiaga, che con Rettore ha fatto scatenare Sanremo con il brano “Chimica” e l’amicizia nata al “Grande Fratello Vip” tra Manila Nazzaro e Miriana Trevisan.

Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti del 3 aprile 2022

Domenica a Verissimo intensa intervista alla top model Bianca Balti che parlerà per la prima volta in tv delle sue ferite più profonde e della sua rinascita. E poi Enrico Papi tra poco su Canale 5 con la nuova edizione di “Big Show” . Un altro pezzetto di Amici anche a Verissimo: nella puntata di domenica la Toffanin ospiterà Emanuele Filiberto, riconfermato anche quest’anno tra i giurati del serale di “Amici”. E ancora, in studio le sorelle Belen e Cecilia Rodriguez e una coppia sempre più innamorata, quella formata da Giorgia Palmas e Filippo Magnini. Un altro fine settimana ricchissimo di ospiti. Sabato e domenica, come sempre, ve lo ricordiamo, si va in onda alle 16,30.