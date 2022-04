Giorgia Palmas svela la data del matrimonio. Filippo Magnini e Sofia la fanno piangere

Quando si sposano Giorgia Palmas e Filippo Magnini lo svelano a Verissimo. La data delle nozze per Giorgia Palmas e Filippo Magnini è davvero vicinissima. Hanno desiderato una data il più vicino possibile a quella del matrimonio civile. Sono già sposati, sono già marito e moglie ma hanno potuto realizzare il loro sogno solo a metà. Hanno detto il loro sì a maggio dello scorso anno, non potendo fare una gran festa con tutta la famiglia e tutti gli amici hanno preferito rimandare il sì in chiesa ma non attendere altro per il sì in Comune. Erano in pochissimi quel giorno ma il 14 maggio saranno in tanti, ci saranno tutti per le nozze in chiesa di Giorgia e Filippo. Il 14 maggio è la data che attendono con ansia. A Silvia Toffanin la Palmas racconta del suo abito da sposa e poi non regge l’emozione parlando di sua figlia Sofia.

L’abito da sposa di Giorgia Palmas

Non ha cambiato idea, indosserà lo stesso abito da sposa che aveva scelto due anni fa, lo stesso abito che aveva confermato un anno fa e che non ha potuto indossare. Nei giorni scorsi l’ha provato di nuovo e ancora una volta ha confermato che è quello il suo abito da sposa. Un abito che non vede l’ora di mostrare a Filippo. E’ il primo vestito che ha visto, anche se poi ne ha provati altri era quello che la faceva sognare.

Una lettera di sua figlia Sofia la fa piangere fino a non riuscire più a parlare. Un’emozione fortissima per Giorgia Palmas che ovviamente ama alla follia la sua prima figlia. Loro due sono state insieme e da sole per tanto tempo, avevano costruito il loro mondo. Si sente fortunata perché la sua Sofia e Filippo sono stati bravissimi a creare la loro famiglia allargata ma meravigliosa. Non riesce a smettere di piangere, è così commossa da tanta felicità. Pensa di avere il merito minore, di non avere fatto nulla. Filippo Magnini la corregge e Giorgia bellissima continua a piangere. Sono una coppia unica.