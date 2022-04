La malattia di Antonino Spinalbese ma Belen non ne sa nulla

Nei giorni scorsi Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen, padre di Luna Marì, ha raccontato di avere una malattia autoimmune con cui dovrà forse convivere tutta la vita. Lui non ha detto altro e a Verissimo oggi Silvia Toffanin ha chiesto a Belen di questa malattia. Ovvio che la showgirl e conduttrice non avrebbe mai raccontato una cosa non detta da Antonino ma la realtà è che Belen non sa nulla di questo problema di salute di Antonino. “So soltanto che ha avuto una infiammazione al pancreas e non è una cosa…” Belen non aggiunge altro ma sembra voler dire che non è una cosa così grave, è un’infiammazione… “Ha fatto un digiuno di una sola settimana ma della malattia non ne so assolutamente niente” non evita di parlarne ma non aggiunge altro e spiega il motivo.

Belen dispiaciuta perché non sa nulla della malattia di Antonino Spinalbese

“E’ il padre di mia figlia” è ovvio che le dispiaccia di non sapere niente, ovviamente le dispiace anche della malattia. “Non sto a raccontare più ma solo perché invecchiando ho capito che faccio bene a tenere qualcosa per me stessa ma sono una persona con una umanità” sorride ma dice la verità.

Davvero strano che il suo ex compagno, il papà di sua figlia Luna non le abbia detto nulla della sua malattia, anche perché sapeva del resto, anche perché da questo problema di salute per Antonino è partito un progetto che sta pubblicizzando sui social.

Aveva già raccontato che Spinalbese è un bravissimo papà, sempre presente per la loro piccola Luna. Infatti, lo vediamo spesso con tutte le foto e i video che posta con sua figlia. Facile immaginare che tra Belen e Antonino non ci siano molti contatti se non per la piccola, soprattutto da quando lei è tornata con Stefano, l’amore di sempre.