Matilde Brandi, cosa ha scritto nel biglietto di addio al padre

Il padre di Matilde Brandi è morto durante il covid, quando non era possibile celebrare i funerali e dare il giusto addio ai propri cari. Una sofferenza che la showgirl racconta a Oggi è un altro giorno, un dolore che non passa anche perché resta forte il dispiacere di un addio senza il rito che avrebbe voluto. Matilde Bandi racconta però del biglietto che ha messo nella bara di suo padre, dell’ultimo saluto che tutta la famiglia gli ha dato. Il papà di Matilde Brandi è morto in casa, aveva un tumore. Un lutto che definisce complesso ma il ricordo di quell’ultimo momento la rincuora. “Ci siamo riuniti fratelli, cognati e nipoti e abbiamo fatto una preghiera” ognuno aveva scritto qualcosa e tutti l’hanno letta prima di metterla nella bara. Una preghiera, una poesia, una lettera e Matilde Brandi si commuove pensando a cosa ha scritto quel giorno.

L’addio di Matilde Brandi al padre

“Farò di tutto per mettere in pratica quello che mi hai insegnato” parole semplici, una promessa semplice. Matilde Brandi si commuove, pensa a tutte le cose che lui e la mamma le hanno insegnato. C’è una cosa che ricorda sempre, un insegnamento che non dimentica, quello di salutare sempre tutti, di farlo sempre per prima.

La mamma è morta poco prima del padre, aveva l’alzheimer. Matilde tutti i giorni andava a pranzo da suo padre, era un appuntamento fisso, è un momento che le manca tantissimo.

Ha sofferto tanto e sa che non si può avere sempre una vita bella: “Bisogna viverlo il dolore, attraversarlo e dopo stai meglio” Del papà è stata innamorata e fino ai 13 anni era sempre attaccata a lui ma poi si è staccata, stava crescendo e adesso sa che lui c’è rimasto un po’ male. Anche questo fa parte della vita.