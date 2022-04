Ascolti tv, BIG show vs Ci vuole un fiore: chi ha vinto?

A giudicare da quello che si è letto sui social nel corso della serata di ieri, potremmo dire che i dati di ascolto, dovrebbero essere disastrosi nella serata dell’8 aprile 2022. Il pubblico che commenta sempre con grande “entusiasmo” sia nel bene che nel male, quello che va in onda in prime time, ha bocciato ieri sua BIG show di Enrico Papi che lo speciale dedicato alla transizione ecologica e ambiente di Rai 1, Ci vuole un fiore. Quasi nessun parere positivo per i due programmi ma se per Rai 1 si è trattato solo di un esperimento, per Canale 5, BIG show è la proposta diversa di questa primavera. Il primo esperimento, Ultima Fermata, non è andato benissimo, succederà lo stesso con il programma di Enrico Papi? Non è detto. Per un semplice motivo: quello che si dice sui social, non è mai lo specchio di quello che poi il pubblico da casa sceglie di fare o pensa. Ad esempio, quando è andato in onda lo spettacolo di Pio e Amedeo, erano piovute tante di quelle critiche da pensare a un flop e invece, il loro show, fece incetta di ascolti.

Sarà quindi il pubblico, quello reale con il telecomando in mano e con quello che produce tweets a ripetizione, solo per criticare o meno, a decretare il successo di questi due programmi, o l’insuccesso, è chiaro.

Prima di leggere i dati di ascolto, che come sempre arriveranno dopo le 10, possiamo commentare le due proposte. Rai 1 prova a fare uno show difficile, un tema non digeribile per tutti, tante cose da comprendere e anche una buona dose di attenzione da mettere davanti alla tv di fonte ad argomenti di quel genere. Ma fa bene a sperimentare perchè di ambiente, ecologia, di pianeti che cambiano, di cose da fare per non distruggere il mondo in cui viviamo, si dovrebbe parlare più spesso in prima serata. Forse la chiave non è questa, forse bisogna usare un altro linguaggio ma ben vengano i programmi che raccontano qualcosa di diverso. Certo, se poi a vederli sono solo pochi spettatori, qualcosa non ha comunque funzionato. Se nessuno li vede, non servono a molto.

Di BIG show non c’è molto da dire, come Ultima Fermata è una accozzaglia di altri programmi. Fa ridere? Bha; fa emozionare? Bha. Sembra la copia di mille riassunti, di cose già viste e il grandissimo problema, che tutti hanno notato, è che nessuno sembra essere sorpreso dalle sorprese. E qui, Houston, abbiamo un grande problema.

Gli ascolti dell’8 aprile 2022: i dati auditel di ieri sera

E sono i dati auditel di ieri, 8 aprile 2022 a dirci che alla fine la vittoria è andata…IN AGGIORNAMENTO

Con 2.701.000 e il 15.2% Francesco Gabbani e Francesca Fialdini vincono la serata. Ci vuole un fiore è il programma più visto. Un risultato non malvagio, visto il tema affrontato.

Catastrofe Canale 5 con BIG SHOW che non va oltre i 2.216.000 e il 13.7%. E siamo ancora qui a chiederci perchè l’Isola, che quest’anno poteva davvero fare bene, si piazza al giovedì sera quando al venerdì, avrebbe davvero avuto più chance.