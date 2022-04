Marco Liorni ricorda Lucia una campionessa di Reazione a Catena morta in un incidente

Questo pomeriggio si parla molto di Reazione a catena, il programma di Marco Liorni che presto arriverà nel palinsesto di Rai 1 e che dovrebbe farci compagnia, stando alle ultime indiscrezioni, per sei mesi, allungandosi fino a dicembre del 2022. Ma Marco Liorni oggi non festeggia, anzi. Il conduttore del quiz game di Rai 1 pochi minuti fa sui social ha postato un dolce ricordo per una ex campionessa del programma di Rai 1. A giugno dello scorso anno, il pubblico ha fatto il tifo per le Pignolette, tre bravissime protagoniste del programma di Rai 1. Purtroppo una di loro, non c’è più. Ad annunciarlo è stato proprio Liorni che ha salutato con affetto Lucia, una delle tre campionesse. Un drammatico incidente, perchè la vita si sa, è un attimo. E purtroppo Lucia che soli pochi mesi fa partecipava sorridente al programma del pre serale di Marco Liorni, oggi non c’è più.

Marco Liorni saluta commosso una campionessa di Reazione a catena morta in un incidente

Le parole di Marco Liorni dai social: “Ciao Lucia, riposa in pace. Siamo tutti sconvolti per la notizia della scomparsa in un incidente in Giordania di una ragazza che abbiamo avuto la fortuna di conoscere e apprezzare a Reazione a Catena, con le sue amiche e compagne di squadra, le Pignolette, protagoniste di tante puntate, di tante vittorie. Era una dottoressa, aveva il sogno di diventare anestesista. Le nostre condoglianze alla sua famiglia, a chiunque le voleva bene.“

Ilaria, Serena e Lucia hanno partecipato a Reazione a Catena lo scorso anno, nel mese di giugno 2022. Le tre campionesse hanno reso orgogliosi i loro concittadini di Foligno, in provincia di Perugia. Nel programma di Rai 1 avevano raccontato che il loro nome, Le Pignolette , derivava da una delle loro caratteristiche, ovvero il voler essere sempre molto puntuali, nonché la ricerca della perfezione e della estrema precisione.