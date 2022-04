Domenica IN anticipazioni: tutti gli ospiti del 10 aprile 2022

E’ tutto pronto per un nuovo appuntamento con il programma di Rai 1 Domenica IN siamo giunti, con quella di oggi, 10 aprile 2022, alla puntata numero 30 in compagnia di Mara Venier. Una edizione di grande successo quella di quest’anno, nonostante la forte concorrenza di Canale 5 che negli ultimi anni, non era mai stata così accesa. Domenica IN ha comunque portato su Rai 1 il suo pubblico, con una media di ascolti davvero brillante. E si prosegue anche in questi ultimi due mesi prima di dare l’arrivederci o forse chissà, l’addio. Ma che cosa succederà nella puntata di oggi di Domenica IN?

Tanti gli ospiti in studio e in collegamento ma grandissima attesa oggi per il super ospite di questa puntata. Parliamo ovviamente di Jovanotti che, con la sua chitarra, ripercorrerà alcune tappe della sua lunga carriera artistica ed accennerà alcuni suoi grandi successi, presenterà la nuova edizione del ‘Jova Beach Party’ e il suo nuovo progetto discografico, ‘Mediterraneo’.

Non dovrebbe quindi esserci il classico spazio dedicato all’attualità oggi, ci sembra di capire che si inizierà alla grande con l’intervista a Jovanotti. Scopriamo quindi la lista degli altri ospiti che ci terranno compagnia oggi.

Domenica IN anticipazioni 10 aprile 2022: tutti gli ospiti di oggi



Tra gli altri ospiti di oggi ci saranno anche Don Antonio Mazzi sarà in studio per presentare il suo ultimo libro ‘Gesù uomo vero’ ed insieme a Mara Venier, Andrea Roncato e Stefano Masciarelli, ricorderà alcune edizioni storiche di ‘Domenica in’ degli anni ’90. La coppia di comici Lillo e Greg, invece, presenterà il loro nuovo film ‘Gli idoli delle donne’, nelle sale cinematografiche dal 14 aprile.

Ma non finisce qui! Ancora spazio alla musica con Sangiovanni, che si esibirà con il suo nuovo singolo ‘Corto circuito’, tratto dal suo primo album ‘Cadere Volare’. Ieri sera ad Amici, oggi a Domenica IN, continua il viaggio promozionale del cantante. E ancora, tra gli altri ospiti di oggi anche il regista e sceneggiatore Ferzan Ozpetek, che ripercorrerà la sua carriera di regista di film di successo e poi, insieme ad alcuni attori del cast, presenterà la serie tv ‘Le Fate ignoranti’, tratta dal film omonimo del 2001. La serie arriverà il 13 aprile 2022 su DisneyPlus. E chissà che Mara non ci dica anche qualcosa del nuovo progetto di cui si parla tanto: una prima serata a lei dedicata con Ferzan proprio al suo fianco. Staremo a vedere!