Come cambia la domenica di Canale 5: Verissimo si ferma ma non del tutto

Ultima puntata di Verissimo alla domenica quella andata in onda il 10 aprile 2022. Il programma id Silvia Toffanin si congeda dal pubblico, almeno con il doppio appuntamento settimanale che chiude i battenti, ma solo a metà. Da domenica prossima, domenica di Pasqua, Verissimo andrà in onda con la versione “Verissimo le storie” alla domenica. Silvia Toffanin avrà una puntata inedita alla settimana, quella del sabato, mentre invece domenica dalle 16,30 alle 18,30, almeno per le prossime settimane, andranno in onda degli spezzoni delle interviste che il pubblico di Canale 5 ha amato di più.

La domenica quindi vedrà su Canale 5 una partenza targata Beautiful; a seguire Scene da un matrimonio. Poi Una vita e per finire Verissimo con le repliche.

Verissimo alla domenica: una scommessa vinta

Con la scelta di mandare in onda Verissimo alla domenica, Mediaset ha fatto centro ma è chiaro, non si può tirare troppo la corda, soprattutto adesso che non c’è più amici. Verissimo ha fatto il suo. Non si è snaturato, non ha regalato nessuna clamorosa novità ma è stato utile alla causa. Ha portato discreti ascolti alla domenica, battendo spesso la concorrenza ed è andato benissimo al sabato. I dati di ascolto del sabato sono calati ma di fronte alla concorrenza praticamente nulla di Rai 1, ce lo si può persino permettere. Se da un lato quindi, Verissimo ha dovuto affrontare un calo significativo nella puntata del sabato, dall’altro ha coperto due giorni alla settimana, permettendo a Canale 5 di portare a casa una buona media due giorni invece che solo uno. E’ per questo che questo esperimento si può dire riuscito e che possiamo parlare senza dubbio di scommessa vinta.

Che questo sia solo un primo passo verso una nuova scommessa, quella di dare a Silvia Toffanin la prima serata? Staremo a vedere!