Tutti pazzi per Catia la nuova dama di U&D: è la sorella di una donna molto nota

Nella puntata di Uomini e Donne in onda il 15 aprile 2022, si è fatta notare una dama appena arrivata nello studio di Canale 5. Parliamo di Catia, la dama che ieri ha preso la parola dopo che Biagio, per l’ennesima volta, aveva litigato con due delle donne con cui sarebbe dovuto uscire. Come sempre il cavaliere signore delle mozzarelle, ha chiuso le frequentazioni in malo modo, lanciando accuse alle donne che tanto gli piacevano. Catia ha quindi deciso di intervenire, dopo oltre 20 minuti di puntata dedicati a Biagio, per dirgli quello che pensava. Un piccolo show durato un paio di minuti che il pubblico a casa ha accolto con commenti molto positivi e il pubblico presente in studio, tra applausi.

Quello che i telespettatori non sanno, è che Catia ha una sorella molto famosa, una delle imprenditrici più forti in Italia, chi è? Sono stati alcuni spettatori che seguono con passione Uomini e Donne sui social a segnalarlo, mentre Catia si sgolava per dire a Biagio che doveva vergognarsi.

Catia di Uomini e Donne è la sorella di Elisabetta Franchi?

Sembra proprio che Catia sia la sorella della famosissima stilista Elisabetta Franchi. Rispetto alle foto postate sui social, la dama è arrivata a Uomini e Donne con un nuovo look, apparendo un po’ diversa dalle foto che ha postato di recente sui social; ma nella sua ultima storia ha proprio lo stesso taglio di capelli che abbiamo visto ieri a Uomini e Donne. Quindi possiamo dire che Catia è la sorella di Elisabetta Franchi e che se le due donne hanno lo stesso spirito combattivo, ne vedremo delle belle!

Catia tra l’altro, oltre a lavorare al fianco di sua sorella e ad amare gli scatti social, è anche una grandissima sportiva come testimoniano le fotografie sula sua pagina Instagram: tra bicicletta e maratone, non si ferma mai.