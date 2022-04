Domenica IN a Pasqua: tutti gli ospiti di Mara Venier senza voce

Ore di agitazione per Mara Venier che sui social si è sfogata con i suoi follower in attesa della puntata di Domenica IN di oggi. Il motivo? La conduttrice ha perso la voce strada facendo. Ci ha tenuto a precisare che sta bene, nessun problema grave ma la voce che va e viene per chi deve gestire tre ore di programma, è un bel problema. Ma Mara si sa, non molla. E allora, che cosa vedremo nella puntata di Domenica IN di oggi, 17 aprile 2022, una Domenica IN in onda anche a Pasqua? Lo scopriamo con le anticipazioni, eccole per voi.

Domenica IN anticipazioni: tutti gli ospiti del 17 aprile 2022

Tanti gli ospiti di Mara Venier, a partire da Leonardo Pieraccioni – e Sabrina Ferilli in collegamento – per il film “Il sesso degli angeli” in uscita il 21 aprile. Spazio promozionale per i due attori ma anche tanto da raccontare.

E poi Al Bano, con il maestro Alterisio Paoletti al pianoforte, per un medley dei suoi successi e per eseguire, insieme alla figlia Jasmine Carrisi, il brano “Nessuno”.

Ancora musica con Guido e Maurizio De Angelis, gli Oliver Onions, che ripropongono i loro successi, contenuti nell’album “Future Memorabilia”, tra cui le colonne sonore di tanti film di Bud Spencer e Terence Hill. A seguire Mirko Casadei per ricordare il padre Raoul, indimenticabile Re del liscio, scomparso a marzo 2021. E, con l’occasione, Il ballerino Vito Coppola si cimenta in una lezione di liscio e mazurka per Mara Venier.

Il mago Silvan allieta un gruppo di bambini con le sue magie. Gigi Marzullo presenta il suo ultimo libro “la vita è un sogno”.

In chiusura Clementino e Lorella Boccia in collegamento dalla sede Rai di Napoli per presentare la nuova edizione di ‘Made in sud’, in onda da lunedì 18 aprile su Rai2. Una puntata all’insegna della spensieratezza in un giorno di festa.