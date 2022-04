Made in Sud 2022 si torna su Rai 2 con una coppia scoppiettante al timone: le anticipazioni

Dopo Stasera Tutto è possibile la risata torna protagonista su Rai 2. Come? Con l’attesissima decima edizione di uno dei programmi più amati e seguiti della rete. Da domani sera infatti andrà in onda Made in Sud, che per l’edizione 2022 si presenta con una grande novità che di certo conquisterà il pubblico. Al timone del programma infatti, troveremo una coppia scoppiettante. E che coppia! A guidare i comici nelle loro performance saranno Lorella Boccia e Clementino. I due campani DOC, guideranno un cast di oltre 45 artisti che si alterneranno sul palco nel corso delle 8 puntate. Si traglia tra l’altro un traguardo importante: 10 anni di successi su Rai 2 per Made in Sud.

“Made in Sud” è un programma prodotto da Rai2 in collaborazione con Tunnel produzioni ideato da Nando Mormone e Paolo Mariconda. Autori del programma: Nando Mormone, Paolo Mariconda, Marco Terenzi, Ciro Ceruti, Gianluca Belardi, Palmerino Abbacuccio e Sergio Colabona. Collaboratori ai testi: Angelo Venezia, Rosario Toscano, Francesco Burzo, Guglielmo Iezzi e Gennaro Scarpato. Produttore esecutivo Rai: Paola Maggioli. Direttore della fotografia: Sandro Carotenuto. Produttore esecutivo Tunnel: Fabio Tassan Pagnochet. La regia è di Sergio Colabona.

Dal 18 aprile in prima serata su Rai 2.

Made in Sud torna dal 18 aprile 2022 su Rai 2: le prime anticipazioni

La formula ritmata e allegra fatta di comicità, risate, musica e divertimento, vedrà alternarsi sul palco comici confermatissimi, come gli Arteteca, Simone Schettino, Mino Abbacuccio, Ciro Giustiniani, Nello Iorio, Mariano Bruno, Enzo e Sal, Matranga e Minafò, Francesco Cicchella e i Gemelli di Guidonia, vincitori dell’ultima edizione di Tale e Quale Show. Il trio arricchirà le puntate con sorprendenti gag musicali. Torneranno personaggi molto amati come Alessandro Bolide e Pasquale Palma, ed entreranno in squadra nuovi comici da scoprire insieme, puntata dopo puntata. Oltre 45 gli artisti che si avvicenderanno sul palco nel corso dell’edizione.

Tra le tante novità anche il ciclone romano Maurizio Battista e la presenza nel cast, per momenti musicali, del rapper napoletano Livio Cori che nel corso delle puntate duetterà con Mavi. Nella prima puntata prevista la partecipazione straordinaria di Maurizio Casagrande.

La sigla e le musiche del programma sono firmate dal dj e compositore Frank Carpentieri, le coreografie sono di Fabrizio Mainini.

La scenografia di Cappellini e Licheri è ispirata alle città bianche del Sud e richiama una piazza piena di luce e di allegria. Il colore sarà dato dagli interni delle case, dalle carte da parati colorate che si scorgeranno dalle finestre e dai balconi. I muri bianchi saranno illuminati e dipinti dalle luci, a seconda delle atmosfere che saranno raccontate nei vari momenti della trasmissione.