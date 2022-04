Antonella Clerici fiera di Clementino e Lorella Boccia alla conduzione di Made in Sud

Da stasera 18 aprile torna Made in Sud e se i nuovi conduttori Clementino e Lorella Boccia a gran voce ripetono che sono fieri delle loro radici, Antonella Clerici è fiera di vederli in prima serata su Rai 2. Nella puntata di Pasquetta di E’ sempre mezzogiorno la Clerici ha voluto ospite la nuova coppia televisiva, orgogliosa di essere stata la prima a puntare sul rapper. E’ lei ad aver fatto scoprire a tutti il talento di Clementino, la sua capacità di intrattenere, di far sorridere, di non essere mai eccessivo. Dall’esordio con The Voice Senior alla conduzione di Made in Sud, il percorso è quello giusto ma lui non arriva dal nulla. Lorella Boccia ha iniziato grazie alla danza, ad Amici, il resto è arrivato perché ha talento e umiltà. Made in Sud è il programma perfetto, anche per il titolo e su questa osservazione le battute sono andate avanti per tutta la puntata di E’ sempre mezzogiorno.



Antonella Clerici esalta la conduzione di Clementino e Lorella Boccia a Made in Sud

“Che gioia aver trascorso la puntata di Pasquetta con la meravigliosa Lorella Boccia e il mio amico Clementino. Questa coppia pazzesca debutta da stasera su Rai 2 con la nuova edizione di Made in Sud. Grazie ragazzi per essere passati dalla nostra casa del mezzogiorno” è il messaggio appena postato da Antonella Clerici su Instagram.

Made in Sud torna stasera con due nuovi padroni di casa. Su Tv Sorrisi e Canzoni la ballerina che è cresciuta a Torre Annunziata, pochi chilometri da Napoli, ha confidato: “Siamo davvero “Made in Sud” e ci piace, al Sud ci sono le nostre radici e il sangue non lo costruisci, anche se poi Clementino va in giro per il mondo, mentre io vivo a Roma con la mia famiglia”.Clementino ha aggiunto: “Da noi “Dna” significa “di Napoli”. È un onore partecipare a un programma così importante, ci sentiamo il peso sulle spalle, ma sono convinto che andrà bene. Ho una compagna di viaggio che ho appena conosciuto e ci siamo trovati subito in sintonia”. Antonella Clerici è già pronta per un pieno di risate, quello che ci vuole per la leggerezza di cui parla spesso. Appuntamento a stasera in prime time su Rai 2 con Made in Sud.