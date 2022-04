Valerio Scanu in gran forma tra dieta e voce, corre in aiuto di Serena Bortone

Una dieta che ha fatto perdere un bel po’ di peso a Valerio Scanu, l’hanno notato tutti e più di tutti Serena Bortone. Ma prima della forma fisica per il cantante c’è ben altro, la disponibilità di arrivare in aiuto di Oggi è un altro giorno e il suo gran talento, la voce che non delude mai. Tra gli ospiti della puntata di Oggi è un altro giorno del dopo Pasquetta dovevano esserci anche i Gemelli di Guidonia ma sono rimasti bloccati in autostrada o forse sono partiti un po’ troppo tardi; non sono arrivati a destinazione nemmeno per i saluti finali. In sostituzione la Bortone ha chiamato Scanu, che da un po’ non si vedeva tra gli affetti stabili. Un imprevisto che ha fatto impazzire i fan del cantante.

Valerio Scanu a Oggi è un altro giorno

“Riusciranno i nostri eroi ad arrivare in tempo a Via Teulada? Ci sono i Gemelli? Dove son finiti? Potevamo dire che dopo il successo di Tale e Quale Show sembrava che niente li avrebbe fermati e invece li ha fermati l’autostrada” ma per loro c’è stata solo una simpatica telefonata. In sostituzione c’è Valerio Scanu che appare più magro, merito di una dieta. Soddisfatto Valerio mostra i sette chili e mezzo in meno, tutti andati via in due mesi, il tempo giusto. I complimenti più grandi come sempre sono per la sua voce. Anche Valerio è stato tra i grandi protagonisti di Tale e Quale Show, anche lui è un grande imitatore. Canta Nel Sole di Al Bano e ovviamente in studio sono tutti in piedi per lui.

Memo Remigi canta con lui desiderando la sua voce; Jessica Morlacchi ha i brividi, Serena Bortone forse si chiede come mai mancava da così tanto tempo nel suo programma. A volte è invece davvero imbarazzante ascoltare cantanti che accompagnati da Remigi o Mezzancella non riescono nemmeno a prendere la tonalità giusta.