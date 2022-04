Don Massimo: Raoul Bova ha voluto incontrare Terence Hill prima di dire sì a Don Matteo

Il rispetto nei confronti di Terence Hill, di Don Matteo, la ricerca del consenso è stato tutto fondamentale per Raoul Bova prima di accettare il suo ruolo, quello di Don Massimo. Giovedì 28 aprile sarà la puntata del debutto per Raoul Bova nei panni di Don Massimo, prenderà in parte il posto di Don Matteo. Sa già che non sarà semplice soddisfare il pubblico che da sempre è affezionato a Terence Hill. C’è chi già pensa che l’attore romano non potrà mai entrare nel cuore dei telespettatori ma sono in tanti invece a fare il tifo per lui, anche se a nessuno piacerà vedere Don Matteo senza il suo protagonista. A Bova la proposta è arrivata dal produttore Luca Bernabei ma non ha detto subito di sì, prima di accettare doveva incontrare Terence Hill, guardarlo negli occhi.

Raoul Bova, l’incontro con Don Matteo

Ha letto il copione, il ruolo gli è piaciuto ma aveva bisogno di parlare con Terence Hill. “Volevo guardarlo negli occhi e avere un suo assenso altrimenti non me la sarei sentita, la sentivo una cosa doverosa nei suoi confronti. Poi c’è stato un momento in cui ci siamo incontrati e lui mi ha detto di andare per la mia strada”. Scorrono le immagini di quell’incontro, si notano gli sguardi dei due attori che si incrociano, si sorridono. Raoul Bova era teso ed emozionato, Terence Hill sorridente nel lasciare tutto nelle sue mani, anche se tutti sperano il suo non sia un addio.

Anche nella puntata di Don Matteo che vedremo giovedì prossimo l’accoglienza per Don Massimo non sarà delle migliori. All’inizio non c’è nessuno a Messa, all’inizio pensano che lui sia responsabile della scomparsa di Don Matteo. Bova prima di essere un attore, un personaggio, appare come una persona vera, con i suoi timori, le emozioni, il rispetto per chi non vorrebbe mai ferire, per chi, come Terence Hill, ha fatto la storia del cinema, della tv. Ci piacerà anche Don Massimo?