Mara Venier festeggia anche oggi gli ottimi ascolti di Domenica In

Ieri Mara Venier ha ringraziato il pubblico di Domenica IN che ancora con grande affetto, anche in primavera, continua a seguire il programma di Rai 1. “Grazie per gli ascolti stellari di Domenica In” aveva detto ieri la conduttrice. E anche oggi in quel di Rai 1 possono certamente festeggiare visti i numeri di ieri. E’ primavera, si cala chiaramente rispetto alle settimane passate ma Mara Venier continua a portare a casa numeri d’oro, soprattutto nella prima parte del programma che anche nella puntata del 24 aprile 2022, sfiora i 3 milioni di spettatori. Niente da fare per Canale 5 che soprattutto dopo le 15, sprofonda a causa di Scene da un matrimonio, un programma che al pubblico, proprio non piace.

Mara Venier invece con il suo Domenica IN vince ancora e incassa numeri sicuramente buoni riuscendo anche a doppiare, in spettatori, sia il programma di Anna Tatangelo che Una vita. La Rai blinda quindi la conduttrice anche per una nuova stagione, se questi sono i numeri, non si poteva fare altrimenti.

Gli ascolti della domenica: il numeri del 24 aprile 2022

La prima parte della puntata di Domenica in di ieri è stata vista da 2.821.000 (18%); la seconda parte da 2.295.000 (14,50%) e nei saluti di 30 minuti media di 2.347.000 con il 17% di share. Considerando il ponte del 25 aprile e gli ascolti in calo per tutti i programmi, questo resta un altro grande risultato per Mara Venier.

Niente da fare per il pomeriggio di Canale 5 alla domenica

Su Canale 5 ieri, Beautiful parte da una media di 1.829.000 (11,50%). A seguire si scende con Scene da un matrimonio che cala sotto il 10% di share con una media di 1.352.000 e l’8,50%). Poi Una vita con una media di1.169.000 (7,60%). Si chiude con le repliche di Verissimo che portano a casa una media di 1.459.000 (10,30%).