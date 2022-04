Uomini e Donne si ferma il 25 aprile: nelle prossime puntate una coppia dirà addio

E anche oggi Uomini e Donne si ferma. In questo giorno di festa per il nostro paese, la programmazione del 25 aprile 2022 cambia per canale 5. In onda le soap e tutti i programmi del day time della rete fatta eccezione per Uomini e Donne e Amici che si fermeranno come succede sempre nei giorni di festa ai programmi di Maria de Filippi. Ma la conduttrice si sa, non si ferma mai e in questo fine settimana sono state registrate delle nuove puntate di Uomini e donne e le anticipazioni ci rivelano che una delle coppie che si è formata nello studio nelle ultime settimane, ha deciso di lasciare il programma. Di chi stiamo parlando? Se siete curiosi di scoprire qualcosa in più, continuate a leggere le nostre anticipazioni!

Uomini e Donne oggi 25 aprile non va in onda: le anticipazioni

Niente puntata di Uomini e Donne quindi oggi ma nelle prossime settimane vedremo l’addio di una coppia che si è formata di recente nel programma di Canale 5. Stiamo parlando di Diego e Aneta. I due romani, in queste settimane, si sono visti più volte, hanno raccontato di un bel percorso fatto insieme, una conoscenza speciale che a quanto pare, ha portato entrambi a provare un sentimento o comunque ad avere voglia di viversi fuori dal programma questa storia d’amore che sta sbocciando. Archiviate quindi le frequentazioni con Ida e con Armando, per Diego e Aneta è arrivato il momento di provare a costruire qualcosa di speciale fuori dallo studio di Canale 5. Non possiamo quindi che augurare a entrambi, tanta felicità!