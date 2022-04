Raoul Bova emozionato per stasera: “Mi pongo ai telespettatori con grande rispetto”

Raoul Bova sceglie parole bellissime per l’incontro che stasera avrà con il pubblico di Don Matteo. Stasera entra in scena Don Massimo, è emozionato e a La vita in diretta non nasconde nulla. Dopo avere raccontato della necessità di incontrare Terence Hill prima di accettare questo nuovo ruolo, Raoul Bova confida il suo timore, che è facilmente intuibile. “Stasera su Rai 1 ci incontreremo, ci conosceremo e speriamo che ci abbracceremo… con tutto il mio cuore” è così che l’attore lancia il suo personaggio, il suo Don Massimo, l’appuntamento di stasera con una fiction che ha un passato importante, che ha avuto un protagonista che è impossibile sostituire. Sarà infatti proprio Don Matteo ad aiutare Don Massimo: “Lui entrerà in crisi perché non è accettato e vorrebbe andare via ma ci sono i consigli che arrivano anche da Don Matteo stesso, che è un prete che se fosse facile lo farebbero tutti”. E’ chiaro il messaggio di Raoul, da stasera lui non prenderà il posto di Terence Hill, sarà un altro prete, Don Matteo non sparirà del tutto.

Raoul Bova conosce bene la diffidenza dei telespettatori verso Don Massimo

E’ una diffidenza che gli sceneggiatori hanno ovviamente previsto e l’hanno portata sul set, nella fiction. Per questo all’inizio molti avranno dei dubbi sul nuovo prete che arriva in moto. Nel corso delle puntate vedremo che la diffidenza andrà via e se anche i telespettatori la elimineranno sarà un successo, Don Massimo entrerà nei cuori del pubblico che da anni segue Don Matteo.

“Io mi pongo nei riguardi della serie tv e dei telespettatori con gran rispetto” e non ha bisogno di aggiungere altro Raoul Bova. Conferma che si è affidato a una specie di ritiro spirituale prima di interpretare Don Massimo: “Ma è come fanno tutti gli attori, si cerca il personaggio per renderlo più vero”. Appuntamento a questa sera con Don Matteo e Don Massimo.