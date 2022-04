Enrica Bonaccorti offesa e minacciata dai fan di Lulù Selassiè: “Mi hanno dato della razzista”

Tema caldo la fine della storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. I due protagonisti di questa vicenda stanno lontani dalle telecamere e non commentano in modo diretto i fatti ma nonostante questo, della storia d’amore finita, se ne parla anche in tv nei programmi come Pomeriggio 5 dove gli ospiti, sono chiamati a dire la loro. E’ successo anche a Enrica Bonaccorti che qualche giorno fa si era lasciata andare a dei commenti non molto carini su questa vicenda, dicendo che la famiglia di Bortuzzo aveva fatto bene a intromettersi nella storia tra il ragazzo e Lulù. Parole che ovviamente alcuni fan della coppia e i fan della principessa, non hanno affatto gradito. Ieri, nella puntata di Pomeriggio 5 del 28 aprile, la Bonaccorti ha raccontato di aver ricevuto delle minacce sui social. E questo ovviamente non va bene. Perchè non bisogna mai passare dalla parte del torto arrivando a minacciare chi la pensa in modo diverso da noi.

Qui le parole della Bonaccorti

La denuncia di Enrica Bonaccorti: offesa e minacciata sui social

Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda ieri, la conduttrice, che nel programma di Barbara d’Urso ha il ruolo di “analista” ha raccontato: “Vorrei chiarire una cosa: io sono qui come opinionista e dunque devo esprimere un’opinione. Quando questa opinione non collima con quella di qualcun altro non è civile che mi si aggredisca, che mi si offenda, che mi si minacci e che mi si dia della razzista. “

E ancora: “Quando ho detto che ero d’accordo con la famiglia Bortuzzo e che Lulù era ‘capricciosa e viziata’ apriti cielo. Ho un’opinione diversa, posso dirla o no? Ho visto Lulù innamorata non penso che lo abbia fatto a posta”.

Le minacce non sono mai giustificate, questo però non significa che si possa andare anche in tv a usare parole poco carine contro tutti e tutto solo perchè siamo liberi di dire la nostra, o di dare il nostro parere. Il tatto, resta sempre una cosa buona e giusta. Chiaramente, nelle parole di Enrica Bonaccorti non c’erano tracce di razzismo, anche questo atteggiamento di usare sempre parole come bullismo, razzismo o altro, diventa eccessivo e sbagliato.