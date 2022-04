Le durissime parole di Enrica Bonaccorti contro Lulù Selassiè

Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda il 26 aprile 2022, si è parlato per pochi minuti della fine della relazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Il poco che basta però a creare il caos, per le parole di Enrica Bonaccorti che non sono state molto tenere soprattutto nei confronti della principessa. In queste ore, dopo l’annuncio di Manuel sui social, si è detto e scritto di tutto. Che il giovane sia stato costretto dalla famiglia a lasciare Lulù ( peccato che mentre dava l’annuncio sui social fosse a festeggiare con la sua ex fidanzata); che la principessa non faceva per lui e che la famiglia Bortuzzo ha spinto verso la fine di questa storia. Che Manuel in realtà sia d’accordo con Lulù e che stiano facendo tutto per visibilità. A noi in realtà le cose sembrano essere molto semplici. Manuel non è mai stato interessato alla principessa, nella casa l’ha persino schifata e trattata come una pezza da piedi, salvo poi ricredersi quando qualcuno gli aveva fatto notare la grande perdita di consensi che stava arrivando dal pubblico. Poi il sostegno a Lulù mentre era in casa, le promesse d’amore, parole importanti come figli, matrimonio, famiglia. Una convivenza, le storie sui social per i fan. E poi la fine della relazione, con un freddo, freddissimo comunicato stampa. In sintesi? Lo avevamo detto che questa storia sarebbe durata da Natale a Santo Stefano e così è stato. Perchè a Manuel, di Lulù non è mai interessato niente.

Che la principessa abbia i suoi difetti, che prima di cercare amore altrove debba iniziare da se stessa, che sia arrogante, presuntuosa e viziata è parecchio evidente, come però è anche evidente che lei avrebbe fatto di tutto per questo amore. E sui suoi sentimenti, una mano sul fuoco più di una persona la metterebbe. Anche per questo sembrano davvero troppo dure le parole di Enrica Bonaccorti dallo studio di Canale 5.

Da Pomeriggio 5 l’attacco a Lulù Selassiè

“Grazie a Dio che la famiglia è intervenuta“ ha detto la scrittrice e conduttrice. Ma di grazia, Manuel Bortuzzo, lo ricordiamo al mondo intero, non è Harry di Inghilterra, anche se qualcuno probabilmente glielo ha fatto credere, visto che per comunicare la fine della sua storia con Lulù, ha scomodato persino l’Ansa. Manuel è un ragazzo con una storia forte alle spalle, ma è un ragazzo come tanti. NORMALE. Si perchè ci riempiamo spesso la bocca nel ricordarlo, ma poi ci comportiamo come se fosse DIVERSO, e non lo è.

“Grazie a Dio che la famiglia è intervenuta, devo essere sincera. Secondo me Lulù poteva essere innamorata di Manuel ma non è assolutamente adatta a lui, voleva volare per conto suo è viziata ed egoista e non è quello che serve a Manuel” queste le parole della Bonaccorti. Se all’età di Manuel non si è in grado di prendere una scelta da soli e non si è in grado di decidere con la propria testa, allora signori e signore, c’è un bel problema. E queste parole ne sono anche una bella dimostrazione.

Roberto Poletti, ha addirittura sentenziato: “Questo amore è durato i tempi di prendersi le copertine, povero Manuel. Non accreditiamo solo la versione di lei“.