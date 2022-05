Teo Teocoli deluso da Maurizio Costanzo, ci pensa Mara Venier: chiamata in diretta a Domenica IN

Una domenica per fare pace, una Domenica IN per chiarire i dubbi e le incomprensioni. Ci ha pensato Mara Venier a mettere in contatto Teo Teocoli e Maurizio Costanzo, nella puntata di Domenica IN di oggi con una chiamata. Tutto è iniziato da uno sfogo di Teo Teocoli, che si sente un po’ dimenticato da chi fa tv ma non solo. “Mi dispiace ogni tanto essere dimenticato dalla televisione. Sai quando fanno quegli spezzoni in cui si vedono tutti gli artisti. Lì io non ci sono mai” ha detto Teo Teocoli nella puntata di Domenica IN di oggi, 1 maggio 2022. Poi ha citato anche Maurizio Costanzo spiegando: “Ad esempio nel film di Maurizio Costanzo, Alfabeto di Costanzo, lui parla di Mai Dire Gol e di tutti i suoi personaggi del programma. Io sono stato messo per terzultimo. Ha detto ‘questo, quello, poi c’è pure Teocoli’. Ho sentito ‘lasciamo perdere Teocoli, lui non ci interessa dai’.“

Teocoli è convinto che Maurizio Costanzo ce l’abbia con lui da quando anni fa, rifiutò di fare una delle sue edizioni di Buona Domenica.

Maurizio Costanzo chiama in diretta durante Domenica IN per parlare con Teocoli

Mentre Mara Venier stava intervistando Teo Teocoli è arrivata in diretta la telefonata di Costanzo: “Stavo seguendo la trasmissione con Teo. Digli a Teocoli che non ho nulla contro di lui. Anche quando faceva le imitazioni mi piaceva tanto.“

E poi: ” E che mi dispiace se in quella trasmissione non ho detto le cose giuste. Però lui ha la mia stima assoluta, lo dico pubblicamente. Teo è stato un bravo attore, leggermente sfortunato. Invito adesso Teo Teocoli al Maurizio Costanzo Show per la prossima puntata. Lo aspetto allora nel programma”.

Pace fatta quindi tra Maurizio Costanzo e Teocoli che però in realtà non avevano mai litigato. Il comico ha commentato: “Io ci vado molto volentieri. Questa cosa mi risolleva, mi rincuora e mi dà gioia. Sono contentissimo di vederlo e così parleremo delle nostre cose insieme“.