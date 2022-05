Ascolti TV: Domenica In e il Concertone gli eventi più visti del 1 maggio 2022

Anche nel dì di festa per antonomasia la tv italiana è rimasta accesa ed ha intrattenuto il pubblico da casa con ogni genere di programma tv: musica, talk show, dibattiti politici e pure qualche immancabile fiction. Forse un po’ troppe fiction viene da pensare in quanto i dati Auditel della prima serata del 1^ Maggio 2022 segnalano un pesante calo in Ascolti Tv delle due principali proposte trasmesse da RaiUno e Canale Cinque: il film tv in replica su Felicia Impastato ha registrato solo 2.2 milioni di telespettatori pari al 12.6% di share.

Ma ancora peggio è andato l’appuntamento in prima visione della soap opera iberica in costume Gli Eredi della Terra che su Canale Cinque si è dovuto accontentare di un triste 9.8% di share pari a 1.7 milioni di telespettatori. Fra i due litiganti il terzo gode: a sorpresa, a gonfiare la propria platea televisiva è stato il Concertone del Primo Maggio in diretta da Roma. Scopriamo nel dettaglio tutte le cifre…

Ascolti Tv: il Concertone conquista la prima serata del Primo Maggio

Cifre davvero invidiabili per il Concertone del Primo Maggio trasmesso su Rai Tre dal primo pomeriggio e fino alla mezzanotte. L’evento condotto da Ambra Angiolini ha registrato nella sola fascia di prima serata ascolti pari al 10.4% di share ovvero circa 1.6 milioni di telespettatori. Un dato importante per il Terzo Canale in quanto l’evento mette a segno un+3,5% di share rispetto alla scorsa edizione.

Fra gli altri eventi eventi televisivi da evidenziare c’è senza alcun ombra di dubbio l’impegno di Mara Venier con Domenica In che – anche durante la giornata della festa dei lavoratori – è andata in onda con un inedito appuntamento del suo talk show. Nella prima parte il programma di Rai1 ha registrato il 22.1% di share pari a 2.7 milioni di spettatori mentre nel secondo blocco ha retto il confronto portando a casa un buon 20.7% di share e altrettanti 2.3 milioni di spettatori.

Dulcis in fundo, record inatteso anche per la nuova puntata di Ti Spedisco in Convento: l’episodio dedicata alla clausura delle protagoniste Nina e Ginevra conquista una dote da 2.3% di share e 450mila spettatori. Cifre soddisfacenti per uno dei reality rivelazione degli ultimi 24 mesi di tv italiana.