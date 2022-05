Costanzo minimizza dopo le critiche per la rissa Mughini-Sgarbi al MCS: “Clima nobile da osteria”

Si sta discutendo moltissimo in queste ore, di quello che è accaduto nel corso della puntata del Maurizio Costanzo Show in onda il 4 maggio 2022. Ci riferiamo chiaramente alla rissa tra Mughini e Sgarbi. I due, dopo un breve scontro di parola, si sono scontrati fisicamente. E’ stato Mughini, come tutto il pubblico di Canale 5 ha visto ( la puntata ha registrato ascolti eccellenti con un picco nel momento della litigata) ad alzarsi e ad andare contro Sgarbi, arrivando poi a spingerlo. Il critico d’arte è caduto a terra perdendo l’equilibrio e tirandosi in testa un quadro. Una sceneggiata, va detto, parecchio imbarazzante. E va detto anche, che se fosse andata in onda in un altro programma, magari in uno della d’Urso, le critiche sarebbero state ben diverse. Se i giornalisti ci sono andati con i guanti di velluto, non si può dire che il pubblico a casa, abbia usato gli stessi toni. A nessuno è piaciuto quel momento, e molti spettatori dello show, hanno fatto notare che, essendo un programma registrato, quel momento, che era anche inutili ai fini della narrazione, si sarebbe potuto tagliare. Visto che non è stato fatto, molti hanno anche ipotizzato che si sia trattato di una mossa acchiappa ascolti. Quando c’è una rissa, c’è share, verrebbe da dire.

Se è vero che il Costanzo Show non ha bisogno di questi mezzi, è anche vero che in un momento storico in cui predichiamo tutti bene, non bisognerebbe razzolare male. E davvero quella scenetta patetica tra due ultra settantenni, è apparsa vergognosa e imbarazzante. Quasi posticcia, come se non fosse neppure reale. E il sorriso di Paolo Bonolis, sornione, ne è anche un grande esempio. Della serie, “lasciateli fare, che volete che facciano”. In realtà hanno dato un pessimo esempio. Come anche chi ha scelto di mandare in onda lo spezzone.

Oggi è lo stesso Maurizio Costanzo a commentare quanto si è visto nella puntata criticatissima del Costanzo Show e minimizza. “C’era un clima nobile da osteria, è la vita: se io vado in un’osteria ci sono alcuni che non sono d’accordo, altri che si picchiano, altri che giocano a briscola, la vita è questa” ha detto Costanzo in radio. Il problema è che quello che succede in osteria resta in osteria, non va in onda sulla prima rete mediaset davanti un milione di persone . Non solo, il video chiaramente è diventato virale ed è stato ripreso su tutti i social.

Tra l’altro fino a questo momento abbiamo parlato di violenza fisica, ma quella verbale non è da meno e le parole uscite dalla bocca di Sgarbi, fanno venire i brividi.

Tommaso Zorzi, presenza fissa del programma radiofonico ha anche commentato: “Sono quaranta anni che su quel palco vanno in onda spaccati di vita, spaccati di personaggi che hanno i loro lati, i loro spigoli e le loro curve. E chi siamo noi per censurarli? Poi uno o si autocensura oppure si assume la responsabilità di quello che fa“. Costanzo ha chiosato: “Oppure vi assumete voi di non guardarlo“. Della serie: sapevate che la rissa ci sarebbe stata, cambiate canale.