Giuliana De Sio: gli ultimi giorni di vita del compagno, lei era sul set con Troisi

Sono ricordi ed emozioni che restano indelebili nella mente di Giuliana De Sio. Ospite a Oggi è un altro giorno ha raccontato gli ultimi giorni di vita del compagno, mentre lei era sul set di Scusate il ritardo con Massimo Troisi. Giuliana De Sio non può non parlare anche di Troisi, lo adorava, un genio assoluto anche per lei. “Lo adoravo sia come comico che come persona” ha ribadito l’attrice prima di raccontare quei terribili giorni in cui lavorare era davvero difficile. Il suo compagno era Elio Petri, era malato quando Massimo scelse Giuliana per il film, lo sapevano tutti, ma la volle lo stesso. La De Sio stava malissimo: “Piangevo tutti i giorni. Massimo con me fu delizioso. Quando Elio morì stavamo girando l’ultima scena, quella in cui minaccio di partire e lui trova il coraggio per implorarmi di non farlo… Il film finisce con una scena così tenera”.

Giuliana De Sio a Oggi è un altro giorno

E’ stato difficilissimo per Giuliana De Sio completare quel film. Ricorda la discrezione di Massimo Troisi quando la vedeva parlare al telefono con i medici, preoccupato. “Quando il mio compagno è morto Massimo non mi disse nemmeno una parola, perché in questi casi… ma io sapevo che era lì e che quando mi vedeva parlare al telefono lui passava in punta di piedi. Sono immagini che ho davanti gli occhi, di Massimo che cammina in punta di piedi nel corridoio mentre io parlavo…”.

Elio Petri è morto mentre giravano l’ultima scena. Per qualche giorno interruppero le riprese, poi Giuliana cercò la forza per tornare sul set ma era distrutta. Nell’ultima scena lei è totalmente in ombra, non potevano riprendere il suo volto trasformato dal dolore. “Dopo gli ho sempre ripetuto di essere molto dispiaciuta di non essere riuscita a divertirmi lavorando con lui. Massimo rispondeva che sarebbe sicuramente ricapitato. Non è andata così”.