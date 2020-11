Giuliana De Sio, l’infanzia difficile vissuta con la madre infelice e alcolizzata (Foto)

Bellissima Giuliana De Sio a Oggi è un altro giorno, sembra reciti ma in realtà è così vera nel raccontare di sua madre, una donna infelice, alcolizzata, che non ha mai avuto ciò che desiderava (foto). Sembra reciti Giuliana De Sio perché racconta tutto in modo così semplice, con grande equilibrio, ma è il bagaglio che si porta dietro, è la sua vita che guarda in modo concreto. Allo stesso modo confessa di insicurezze, del desiderio mai realizzato di diventare madre, di costruire una famiglia; dei suoi amori passati e della paura di non tornare a lavorare. Dice di sentirsi sempre altrove ma non appare per niente così, semplicemente è sincera, non fa finta di essere chi non è e alla fine sottolinea che non è una donna complessa. Sa bene che ha dovuto trovare un equilibrio che sua madre non le ha dato. Non l’ha fatto nemmeno suo padre che è andato via e non ha fatto il padre.

GIULIANA DE SIO HA PERDONATO TUTTI

Fa sorridere quando parla di un condono con cui ha perdonato tutti, soprattutto la mamma e il papà, ma non deve essere stato così semplice. Sua madre beveva e lei bambina non capiva perché a volte poteva parlare con lei e altre la sua mamma era così strana, del tutto assente, altrove. E’ sempre stata alcolizzata, fino alla fine.