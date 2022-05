Pechino Express 2022: svelati i vincitori della prima edizione Sky del reality, ecco chi sono

Dopo dieci puntate, si conclude la grande corsa di Pechino Express 2022: la nona edizione del reality show on the road ma la prima stagione realizzata per il canale tv satellitare Sky Uno. Protagonista assoluto di quest’ultimo capitolo della saga è stata la Rotta dei Sultani: un viaggio che ha portato le dieci coppie in gara alla scoperta del Medio Oriente fino a toccare gli Emirati Arabi Uniti con la finalissima nella cosmopolita Dubai.

Le coppie finaliste che hanno raggiunto proprio al città di Dubai sono state tre: la coppia “Mamma e Figlia” composta da Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, la coppia dei “Pazzeschi” ovvero Victoria Cabello e Paride Vitale, la coppia degli “Sciacalli” composta da Aurora Leone e Fru. Chi di loro ha vinto Pechino Express 2022? Scoprilo nel prossimo paragrafetto.

Pechino Express 2022: i vincitori sono i Pazzeschi

Dopo una corsa durata ben 7000 kilometri, Pechino Express ha eletto la sua nuova coppia vincitrice: è quella dei “Pazzeschi” ovvero Victoria Cabello e Paride Vitale. I due viaggiatori hanno scoperto di essere trionfatori assoluti del reality una volta raggiunto il Roof dell’Emirates Grand Hotel di Dubai; una location altissima, immersa tra i grattacieli della metropoli degli Emirati Arabi. Victoria e Paride hanno scalzato una volta per tutte la fortissima coppia delle Mamma e Figlia (Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni) che si sono dunque classificate al secondo posto.

Invece, la coppia degli “Sciacalli”, ovvero Aurora Leone e Fru, si è classificata terza in quanto hanno dovuto abbandonare la gara dopo la prova di metà tappa. Come già annunciato nel corso delle varie settimane, con la loro vittoria i Pazzeschi contribuiranno a devolvere intero montepremi finale a sostegno di Medici Senza Frontiere: la Organizzazione No Profit che opera con i suoi volontari nei Paesi visitati da questa edizione del programma.

Ad incoronare la coppia vincitrice è stata l’inedita coppia di conduttori: lo storico Costantino della Gherardesca e la new entry Enzo Miccio; una novità per il programma ma che ha dimostrato le ottime capacità del wedding planner oltre che a saperci fare anche in fatto di conduzione. Magari la doppia conduzione verrà confermata nel 2023?