Domenica In Show in prima serata su Rai 1: Mara Venier conferma e dà la data

Qualche settimana fa era trapelata la notizia di una super festa in prima serata per celebrare i successi di Mara Venier. Altre testate avevano anche parlato di un possibile impegno in prima serata per Mara Venier con un nuovo format. Oggi sappiamo che questo appuntamento in prime time ci sarà ma che non si tratterà di qualcosa di molto diverso da Domenica IN, anzi. E’ stata Mara Venier a confermare le voci che erano circolate, approfittando oggi della presenza del direttore di Rai 1 Stefano Coletta, durante lo spazio dedicato a Eurovision. Si celebra un altro successo di questa stagione televisiva, il programma di Mara Venier che, nonostante la sfida della domenica pomeriggio contro Amici di Maria de Filippi, per la prima volta nella sua storia alla domenica pomeriggio, ha portato a casa una media di ascolti ottima. Per questo motivo sarà Domenica IN show in prima serata, per chiudere questo mese in bellezza al venerdì sera di maggio. Intanto mancano tre puntate di Domenica IN, come ricordato oggi dalla conduttrice. Il programma dovrebbe salutare il pubblico il 5 giugno 2022, con l’ultimo appuntamento di questa stagione televisiva.

Domenica IN show su Rai 1: ecco quando andrà in onda

Mara Venier approfittando quindi della presenza del direttore di Rai 1 nella puntata odierna di Domenica IN ha annunciato la data del programma. Domenica IN show, una festa con tutti gli amici di Domenica IN andrà in onda il 27 maggio 2022 in prima serata. Un venerdì sera per Mara Venier, una serata di grande festa. Non sappiamo nulla su chi ci sarà, ma immaginiamo che sarà un grande show non troppo diverso dalla versione pomeridiana del programma! Appuntamento quindi al 27 marzo con una grande festa e con Mara Venier che torna in prime time su Rai 1 per chiudere alla grande questa annata super.