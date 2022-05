Veleno tra Monica Setta e Tiberio Timperi dopo le critiche sul peso di Laura Pausini

Questa mattina tutti parlavano dell’Eurovision, Monica Setta e Tiberio Timperi anche degli outfit scelti da Laura Pausini. Per i due conduttori di Uno Mattina in famiglia pareri discordanti, la Setta ha preferito interrompere le critiche nei confronti della cantante. Timperi pensava fosse il momento migliore, che non andava quindi censurato. Ne è nato un breve battibecco che non ha fatto altro che aumentare le voci sul loro rapporto per niente idilliaco. Uno scambio di pareri che non è stato poi così sereno ma tutto è partito nello spazio riservato all’Eurovision Song Contest. Mentre Cristiano Malgioglio si becca la critiche per non avere apprezzato la cantante spagnola, Stefano Dominella ha detto la sua opinione sui vestiti indossati dalla Pausini, sulla scelta dei colori. Per l’esperto di moda e gossip Laura Pausino avrebbe dovuto osare meno ricordando che non ha un fisico così esile come quello delle modelle in passerella.

Tiberio Timperi e Monica Setta uno contro l’altro



Dominella ha parlato di bilancia, quella che secondo lui la cantante non avrebbe tenuto in considerazione nella scelta dei vestiti per l’Eurovision. A Monica Setta non è piaciuto, ha risposto che non era d’accordo, che non desiderava si parlasse del peso di una donna. In studio anche Concita Borrelli che ha commentato: “Non è una questione sessista… Però quando ci vestiamo, guardiamoci allo specchio. La Pausini indossava Valentino by Piccioli. Bisogna stare attenti ai colori, è un grande spettacolo, un grande palco… Ha trasformato Valentino in una sartoria romagnola” è a questo punto che la Setta ha deciso di mettere fine a critiche a suo parere eccessive. “Mi sembra che i colori fossero perfetti e io direi guardiamo anche il cervello, più che il peso. Fermiamoci perché altrimenti divaghiamo troppo e noi dobbiamo seguire la scaletta” ha tuonato Monica Setta.

Tiberio Timperi non ha resistito e la risposta e il tono hanno mostrato che tra loro non c’è molta complicità: “Siamo qui per questo, Monica eh… proprio per questo mica siamo all’ Eurovision Song Contest… vai vai”.