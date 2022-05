Giorgia Soleri irritata dopo l’intervista a Storie Italiane di questa mattina

Anche Storie Italiane e la Rai sono cadute nell’errore di presentare più volte Giorgia Soleri come fidanzata di Damiano dei Maneskin. Ospite questa mattina di Eleonora Daniele la Soleri non ha detto nulla, si è limitata ad abbassare magari lo sguardo quando si è parlato troppo della sua storia d’amore con Damiano, dei Maneskin e del loro successo, un po’ meno della sua battaglia per se stessa e per chi soffre di vulvodinia. E’ sui social che Giorgia Soleri si è lasciata andare condividendo i commenti, le storie delle follower che mostrano il fastidio provato quando nel corso dell’intervista sullo schermo il pubblico da casa poteva leggere chi era l’ospite in studio: Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano dei Maneskin. Uno scivolone che visto l’argomento delicato e importante si poteva evitare. Non ha nessun problema a parlare della storia d’amore che la lega a Damiano, magari quando parla da scrittrice, da donna che soffre di una malattia non ancora riconosciuta e che lotta per le tantissime donne che ne soffrono, forse un po’ di attenzione in più la merita.

Giorgia Soleri a Storie Italiane

Aveva atteso con ansia l’intervista di oggi con Eleonora Daniele dopo quella con Serena Bortone per Oggi è un altro giorno. Forse aveva aspettative più alte. Il messaggio è ugualmente arrivato forte e chiaro, per chi la segue nelle sue parole c’erano il dolore, la forza e la fragilità, la saggezza e la convinzione di dovere andare fino in fondo e fino a quando non verranno riconosciuti i diritti di chi soffre della sua stessa invalidante malattia.

“Ma non sono senza nome! Mi chiamo la fidanzata di nome e di Damiano dei Maneskin di cognome! Come fate a non saperlo!?” è il commento che più di tutti salta all’occhio. Giorgia si è limitata a condividerlo e poi a dire: “Non dico niente, state dicendo tutto voi”.

“A dir poco raccapricciante davvero. Ho visto la tua intervista è stata davvero di valore, sincera e interessante. Purtroppo sminuita dall’eccessiva celebrazione della tua relazione, di Damiano e dei Maneskin. Totalmente inadeguato mostrare le varie esibizioni all’Eurovision o precedenti…” ma sono tantissimi i commenti come questo pubblicato da una delle sue follower. La strada è ancora lunga…