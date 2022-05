Maria de Filippi on fire contro Biagio: “Non si prende in giro una donna così”

Sapevamo un po’ tutti come sarebbe finita tra Biagio e la signora che era arrivata qualche puntata fa in studio a Uomini e Donne, per conoscerlo. Il copione del resto, come ricorda spesso Tina Cipollari, è sempre lo stesso. Già questa settimana il napoletano era stato rimproverato da Maria de Filippi per alcune cose dette sulla signora con cui era uscito. Non solo, ci aveva tenuto a precisare che si erano trovati così tanto bene da trascorrere due notti insieme ( senza attendere in caso, che fosse lei a dirlo). Ma aveva anche punzecchiato la dama facendo notare che forse lei, era un po’ più lanciata verso questa conoscenza. Oggi Sylviane, ricorda le parole di Maria de Filippi e la ringrazia per aver preso le sue difese nella precedente registrazione, facendo notare che dire a una donna “lei è più avanti di me nella conoscenza” non è una cosa molto dolce. Diciamo che in quello studio, questa frase, l’abbiamo sentita dire più volte, non è una novità ed è vero, non è una cosa particolarmente delicata. Oggi Biagio è arrivato nello studio di Uomini e Donne, con poca voglia di andare avanti nella sua conoscenza con Sylviane e il modo di fare avuto dal cavaliere, ha parecchio infastidito Maria de Filippi che ha deciso di evidenziare un atteggiamento poco carino da parte dell’uomo.

Maria de Filippi ancora contro Biagio: le sue parole

La dama, oggi ha raccontato che Biagio, si è un po’ perso in questa conoscenza e che ha quindi capito che il suo interesse è andato scemando. Una cosa che lo stesso Biagio ha confermato. E allora Maria de Filippi gli ha fatto notare che tra loro c’erano state cose importanti, visto che non esiste solo il sess0 nella vita e che la signora, si era aperta con lui, si era confidata e a lui si era anche affidata. Proprio per questo la de Filippi non c’ha visto più. “Non esiste solo il letto nella vita, – ha detto la conduttrice -. Se tu passi due serate con lei a raccontarvi le vostre vite piangendo insieme equivale a quattro nottate di sess0. Non si prende in giro una donna così, non ci stai in quella camera da letto abbracciato con lei che ti piange sulla spalla. Non hai sedici anni e non ci vai. Non è che sei apposto perchè non hai fatto quello“, ha concluso De Filippi tra gli applausi del pubblico.