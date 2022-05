Anche Veronica Rimondi ha fatto la sua scelta: le anticipazioni

Un trono cotto e mangiato, potremmo dire...Veronica Rimondi ha avuto davvero pochissimo tempo per conoscere i ragazzi arrivati per lei nello studio di Uomini e Donne. Ma la chiusura di stagione incombe e così ieri, anche la tronista, è stata chiamata a fare la sua scelta. Ultime registrazioni della stagione nello studio di Canale 5 il 19 maggio, la prossima settimana infatti, Uomini e Donne dovrebbe salutare il pubblico di Canale 5 ( a meno che non ci si allunghi all’ultimo momento ma sembra difficile). E Veronica, dopo Luca Salatino, ha fatto la sua scelta. La tronista ha puntato sin da subito su tre corteggiatori, che hanno fatto breccia nel suo cuore e nelle ultime puntate, era rimasta solo con due di loro. Andrea e Matteo, molto diversi tra loro, ma con l’obiettivo di far innamorare Veronica. La tronista si è anche molto sbilanciata nelle ultime puntate, baciando entrambi e dicendo di iniziare a provare qualcosa. Per cui anche se il suo percorso è stato breve, fuori dal programma di Canale 5, potrà davvero costruire una relazione con il ragazzo che ha scelto. Di recente le coppie nate nello studio di Canale 5 non hanno avuto molta fortuna ma noi chiaramente, auguriamo a tutti, sempre, il meglio.

Chi ha scelto Veronica? Per voi le anticipazioni della scelta che andrà in onda quasi certamente la prossima settimana.

Veronica Rimondi ha fatto la sua scelta: le anticipazioni

Nelle ultime puntate in onda abbiamo visto la tronista molto vicina sia a Matteo, per il quale ha da sempre dimostrato una preferenza, che ad Andrea. Ma alla fine a quanto pare, a conquistare il cuore della ragazza è stato Matteo. Nonostante nelle ultime puntate lo avesse accusato di non essersi troppo aperto, probabilmente in questi ultimi giorni il corteggiatore ha trovato il modo di raccontarsi e le cose tra loro sono andate meglio tanto che alla fine, Veronica ha deciso di scegliere proprio lui.

Quando andrà in onda la scelta di Veronica?

Come detto in precedenza, la prossima settimana andranno in onda tutte le scelte, sia quella di Luca che quella di Veronica per le puntate finali di questa stagione di Uomini e Donne.