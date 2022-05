Torna Quarto Grado anche oggi, 20 maggio 2022, con una nuova puntata del programma di Rete 4 che probabilmente questa sera darà meno spazio alle ultime notizie dall’Ucraina per concentrarsi di più sui casi di cronaca del nostro paese. Nell’ultimo mese e mezzo anche Quarto Grado ha cambiato pelle, per informare il pubblico. Pubblico che si è diviso: molti hanno gradito le informazioni e lo stile scelto dal programma per parlare di Ucraina e Russia mentre molti “quarto graders” avrebbero preferito che Nuzzi e Viero continuassero a parlare dei casi di cronaca nera che riguardano il nostro paese.

Ma torniamo alla puntata di Quarto Grado di questa sera. Il programma a cura di Siria Magri apre la puntata con il giallo di Saman Abbas, la ragazza di origine pakistana scomparsa circa un anno fa, in provincia di Reggio Emilia.

Quarto Grado anticipazioni: i casi di oggi 20 maggio 2022



Le ultime notizie dalle indagini ci dicono che i genitori, lo zio e il cugino sono stati rinviati a giudizio per il suo omicidio ma dove possa trovarsi il suo corpo rimane ancora un mistero.

Saman sarebbe stata uccisa perché la famiglia non ha accettato un suo rifiuto a un matrimonio combinato con un ragazzo pakistano e perché voleva proseguire la sua storia d’amore con un’altra persona. E’ passato più di un anno da quel giorno e questa storia, è avvolta ancora dal mistero.



Al centro della serata anche l’omicidio di Giuseppe Pedrazzini, il 77enne trovato in un pozzo vicino a casa a Toano (Reggio Emilia) la sera dell’11 maggio.

I tre familiari indagati per la sua morte sono stati scarcerati. Si tratta del genero Riccardo Guida, della figlia Silvia Pedrazzini, e della moglie Marta Ghilardini, per i quali il GIP ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di dimora e di firma. Su di loro restano comunque forti i sospetti. Gli inquirenti vogliono capire perché non hanno mai denunciato la scomparsa del pensionato. I tre dicono di non avere nulla a che fare con la morte del signor Giuseppe eppure qualcuno, sul pozzo in cui l’uomo è stato ritrovato, ci ha messo sopra un coperchio non si può esser trattato di un drammatico incidente o di altro.

L’appuntamento con Quarto Grado è per questa sera alle 21,30 su Rete 4.