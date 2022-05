Carmen Russo in lacrime per le parole di Enzo Paolo Turchi e un ricordo

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi una vita insieme e dopo tanti anni si emozionano ancora e sempre per il loro amore. Ospiti a Oggi è un altro giorno Enzo Paolo Turchi fa piangere sua moglie. Più volte il ballerino e coreografo ha raccontato della sua infanzia ed è pensando al suo passato che dichiara cos’è per lui Carmen Russo. Dopo tanti anni di matrimonio, dopo avere lavorato quasi sempre insieme e la nascita della loro bellissima Maria, la dichiarazione d’amore alla sua compagna di vita è così emozionante. “Lei è tutto” basterebbero queste semplici parole ma Enzo Paolo spiega cosa significa per lui quel “tutto”, sua moglie, la sua Carmen. Lei cerca di non piangere ma le lacrime le bagnano tutto il volto ed è solo l’inizio, con la coppia in tv ci sono sempre emozioni da raccontare.

La dichiarazione d’amore di Enzo Paolo Turchi a Carmen Russo

“Lei è tutto: mamma, amante, figlia. La mia vita senza di lei sarebbe stata inutile” queste le parole che hanno commosso Carmen che continua a piangere senza sosta. Arrivano subito altre emozioni, altri ricordi, sono sempre loro due in tv ma c’è anche Raffaella Carrà. “Quando rivedi le immagini, penso a quanto sia bella la vita. Noi insieme abbiamo fatto abbastanza, ma non finisce qui” però purtroppo, Raffaella Carrà non c’è più.

Enzo Paolo Turchi ricorda il momento terribili in cui scoprì che era morta. Fu un giornalista a telefonargli e in modo pessimo gli fece sapere cosa era successo. “Mi chiamò per chiedermi un ricordo di Raffaella. È stato un momento tragico. Quando sono andato alla camera mortuaria mi sono sentito male”.

Carmen Russo pensa a quanto era importante per lei il sostegno di Raffaella, le dava sicurezza perché credeva in lei e non le serviva altro, poteva affrontare qualunque cosa grazie alla Carrà, alle parole che aveva sempre per lei.