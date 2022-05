Ascolti tv, ottimi dati per la storia di Letizia Battaglia. L’Isola sempre uguale

Testa a testa tra Rai 1 e Canale 5 nella serata del 23 maggio 2022 almeno in share! Con una chiara differenza legata al fatto che la seconda puntata di Solo per passione, la mini serie che ha raccontato la storia di Letizia Battaglia, ha salutato il pubblico di Rai 1 praticamente due ore prima del reality di Canale 5 che ha visto Ilary Blasi dare la buonanotte quando era da poco passata l’una e mezza. In sovrapposizione vince quindi Rai 1 con una media superiore ai 3 milioni di spettatori. L’Isola invece non decolla, nonostante le dinamiche, le scelte, le risate e una edizione fatta benissimo. Lo zoccolo duro è sempre lo stesso: media di 2 milioni di spettatori, un dato che in ogni caso a quanto pare sta più che bene a Mediaset, visto che si andrà avanti per un altro mese. Questo però potrebbe non aver contribuito a fidelizzare il pubblico che, a un mese dalla finalissima, si ritrova in gioco dei concorrenti entrati praticamente da tre giorni, semi sconosciuti che hanno fatto pochissimo e si sono raccontati pochissimo ( visto che in ogni caso i protagonisti del prime time, restano sempre i veterani).

Ma torniamo ai numeri della serata del 23 maggio 2022 con i dati di ascolto di ieri.

Gli ascolti del 23 maggio 2022: ecco tutti i dati auditel

Solo per Passione – Letizia Battaglia Fotografa ha registrato ottimi numeri, la seconda puntata è stata vista da 3.285.000 spettatori pari al 18.3%.

Su Canale 5 – dalle 21.45 all’1.25 – L’Isola dei Famosi 16 ha raccolto davanti al video 2.380.000 spettatori pari al 18.9% di share. Su Italia 1 Fast & Furious 7 ha intrattenuto 1.345.000 spettatori (7.7%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.462.000 spettatori pari ad uno share del 7.8%.

Se su Canale 5 non brilla l’Isola, su Rai 2 non vanno meglio le cose per il programma di Clementino e di Lorella Boccia. Su Rai2 Made in Sud fa 817.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 800.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7 Giovanni Falcone ha registrato 750.000 spettatori con uno share del 4.1%. Su Tv8 l’incontro di calcio benefico Eto’o Integration Heroes segna 331.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Ex – Amici come Prima ha raccolto 370.000 spettatori con il 2%. Il lunedì sera il Nove fa meglio di Tv8.