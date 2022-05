Ida Platano manda a quel paese Riccardo: Maria se la ride e lo show va avanti

Vi avevamo detto che le puntate di Uomini e Donne in onda in questi giorni sarebbero state un tantino surreali e certamente, seguendo anche quella di oggi, avrete capito il motivo. Tutto è iniziato da una canzone, come ha sottolineato Maria, pensate se non ci fosse stata la scelta del consulente musicale, lo show regalato da Riccardo e Ida in queste due puntate, non ci sarebbe stato. Fai rumore di Diodato ha scatenato sentimenti, emozioni e alla fine anche parolacce. Già perchè Ida, dopo aver visto Riccardo in lacrime, si aspettava ben altro. Dopo avergli sussurrato che non è mai troppo tardi, che c’è tempo per tutto e tutti, la parrucchiera sperava che anche Riccardo, smosso da quel sentimento che forse sperava esistesse ancora, si lasciasse andare. Senza le solite corazze, senza le catene che indossa da anni. E invece il Guarnieri è tornato sui suoi passi e quella risposta a Ida, non l’ha proprio voluta dare anzi. Ha continuato a dire che lei non gli ha mai detto nulla, non ha mai detto in modo esplicito le cose. Mentre tutti ridevano e sorridevano perchè a quanto pare, solo a Riccardo non era chiaro e non è chiaro, che Ida è ancora sotto un treno per lui e che farebbe qualsiasi cosa per dare una nuova possibilità a questo amore. E così la Platano, stanca di questa pantomima, ha deciso di mandare a quel paese Riccardo. “Vai a fare in [email protected]” gli ha detto uscendo dallo studio urlando per poi regalare successivamente anche una simpatica sceneggiata in siciliano.

Se neppure Maria de Filippi comprende Riccardo Guarnieri

Alla fine anche Maria de Filippi si è arresa e ha iniziato a seguire un giochetto che ha portato il Guarnieri fuori dallo studio. “Io Maria proprio non capisco che bisogno c’è di prendersela in questo modo, di arrabbiarsi così tanto” ha detto Riccardo mentre Ida era fuori dallo studio che continuava a dire di essere arrivata al limite a causa del suo ex. “Bhè perchè non provi ad andare fuori a dirglielo” ha suggerito Maria ironica facendo notare che avrebbe rischiato forse anche più di una parolaccia visto lo stato in cui Ida si trovava. “L’unica cosa mettetevi a favore di telecamere in modo che possiamo vedere e sentire tuto” ha detto la de Filippi sadicamente, pronta a godersi un altro show.

Spettacolino che ovviamente è arrivato ma che non fa ridere nessuno, forse solo la conduttrice che a quanto pare si diverte con poco visto che questa coppia, ha invece stancato il pubblico a casa, stufo di un atteggiamento bambinesco da parte di entrambi.