Pioggia di critiche su Ida e Riccardo: lui accusato di giocare con i suoi sentimenti, lei di essere un’illusa

C’era davvero grande attesa per la puntata di Uomini e Donne che è andata in onda ieri, e oggi poi, ci sarà anche quello che potrebbe essere considerato l’epilogo della vicenda che vede Riccardo Guarnieri e Ida Platano protagonisti. Un buco nell’acqua, potremmo definirlo, visto che i due hanno deciso di conoscere altre persone, non stanno insieme da oltre due anni ma nonostante questo continuano ad ammorbare il pubblico di Canale 5 con le loro vicende. Vicende amorose alle quali crede solo il buon Gianni Sperti, almeno a giudicare dai commenti del pubblico del programma di Canale 5 che è stanco di questa coppia. Ultimo sforzo, sia chiaro, visto che questa sarà l’ultima settimana in compagnia di Uomini e Donne e si spera anche di Ida e Riccardo. Se provano ancora emozioni forti come quelle che hanno tirato fuori in queste ultime registrazioni dovrebbero capire poche semplici cose: potrebbero provare di nuovo a stare insieme, ma di grazia, lontano da quello studio televisivo. Oppure potrebbero prendersi una bella pausa dalla tv e viversi fuori, le loro vite private da separati e stare anche da soli, se proprio non riescono a trovare altre persone con cui uscire, e non illudere o usare nessuno.

Detto questo…Ieri abbiamo visto una cosa, e come rivelano le anticipazioni, oggi ne vedremo un’altra visto che, se da un lato Ida Platano sarebbe più che pronta a lasciare quello studio, di nuovo, per l’ennesima volta, con il Guarnieri, per il tarantino, le cose stanno in modo diverso. E il pubblico a casa, che è stanco di questa pantomima, non perde occasione per criticare sia la coppia/non coppia, che tutte le persone, conduttrice compresa, che hanno dato due mesi di spazio o forse anche tre, alle vicende di Ida e Riccardo.

Pioggia di critiche dopo il momento Ida-Riccardo a Uomini e Donne: il pubblico non ci sta

Nello spazio dedicato alla coppia, sono arrivati via social, migliaia e migliaia di commenti su quello che si stava vedendo in onda su Canale 5. C’è chi ha scritto: “Se corri ancora dietro a Riccardo dopo aver capito quali sono i suoi veri problemi, allora vuol dire che tu hai più problemi di lui. Cara Ida.” E ancora: “È così astuto. Non è riuscito a convincerla ad ammettere verbalmente, quindi finge lacrime ed emozioni e lei ammette tutto ciò che vuole sapere con i gesti. Brava Ida, ora vediamo che ti spezza il cuore di nuovo.” Pubblico stufo: “Basta che si decidano e lo facciano lontano dalle telecamere, capisco tutto, lo diceva anche Venditti. I casi sono due o ci stanno prendendo per i fondelli o sono due egoriferiti incapaci di portare avanti una relazione, in ogni caso hanno rotto le balls”. Tra l’altro una mole di commenti, è tutta per Riccardo, contro di lui pesanti accuse come questa: “Riccardo ha solo voglia di essere al centro dell’ attenzione, non ci è riuscito con Gloria ed ora lo fa con Ida dato che lei è ancora presa e lui ci gioca per stare al centro studio e al centro dell’ attenzione. Giocare con i sentimenti degli altri è da vigliacchi.“

Un’altra spettatrice ha scritto sui social ufficiali di Uomini e Donne: “A mio modesto parere hanno bisogno di un bravo analista per risolvere il loro problema di coppia.. Se poi fingono è meglio che la finiscano di stare nel programma e vadano a casa.”

Ultima considerazione su una puntata surreale: peccato che non ci fosse Tina Cipollari, la sua assenza si è sentita eccome…