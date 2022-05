Ennesimo show di Ida e Riccardo a Uomini e Donne:volano paroloni, si trema e si urla

E meno male che questa stagione di Uomini e Donne sta per terminare perchè altrimenti, oltre a Ida Platano, in terapia, dovrebbe andarci anche tutto il pubblico del programma di Canale 5, ormai sfinito dalle sceneggiate dei due. E chiaramente parliamo di Ida Platano e Riccardo Guarnieri che nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, hanno regalato l’ennesimo show. Dopo la famosa cena, Ida chissà che cosa si aspettava. E solo lei poteva credere che ci sarebbe stato un dopo. Perchè che Riccardo non provi nulla per lui, e che goda del sapere che invece Ida è ancora sotto un treno, è cosa parecchio palese. E forse finalmente anche la Platano oggi, se n’è resa conto. Chi invece non si rende conto di uno spettacolino davvero imbarazzante mandato in onda davanti a 3 milioni di spettatori, è chi ha scelto di non tagliare nulla di questa puntata. Una Ida Platano in presa a una crisi di nervi, tremante e quasi bisognosa di un medico, avrebbe dovuto essere portata fuori dallo studio, fatta calmare e poi chissà magari avremmo potuto vedere una discussione. E invece no. Ecco una donna ridotta in quelle condizioni, che non riesce neppure a tenere un bicchiere d’acqua in mano. Tutto per che cosa poi? Per l’ovvietà. Due persone che non possono stare insieme, che ci provano da anni e che dopo due anni si ritrovano al punto di partenza. Senza scordare signori e signore, che stiamo parlando di un grande amore, che entrambi descrivono come il più importante della loro vita, che li avrà visti sotto lo stesso tetto, senza esagerate, per non più di 30 giorni.

Ennesimo show di Riccardo e Ida a Uomini e Donne

E’ chiaro che la redazione per questi mesi finali del programma abbia puntato su Ida e Riccardo, accantonando Gemma Galgani, di cui non interessa più niente a nessuno ( non a caso nella puntata di sabato di Verissimo saprete chi ci sarà ospite? La Platano, manco a dirlo…Segue le orme della sua migliore amica in tutto e per tutto).

Impossibile provare a dare un senso a quello che è successo nella puntata di oggi. Perchè un senso non c’è. Ida ama ancora Riccardo, o forse è innamorata dell’idea di stare al suo fianco, quasi ossessionata. Riccardo non prova niente per lei, perchè un uomo che ama, o comunque che vuole bene a una donna, vedendola in quelle condizioni, non le urlerebbe addosso, non userebbe quella cattiveria e non sarebbe indifferente. Anche se ti avesse portato all’esaurimento, quel briciolo di emozione, di empatia, ti porterebbe almeno ad ascoltare. E invece niente. Nello studio di Canale 5 si sono vomitati addosso per l’ennesima volta di tutto. E il pubblico chiaramente non si schiera nè da una parte nè dell’altra perchè in questa storia, non ci sono vittime o carnefici. Ci sono due persone che davvero dovrebbe guardarsi dentro, comprendere molte cose, forse anche farsi aiutare e poi chissà iniziare a guardare avanti.

Con la speranza che giugno, luglio e agosto portino consiglio e che i due questa estate si accoppino, ci auguriamo vivamente di non doverci ritrovare qui a settembre, per commentare fino allo sfinimento, sempre le stesse dinamiche che hanno davvero stancato.