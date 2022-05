Stefania Sandrelli era piccola quando il padre le disse che non l’avrebbe più visto

Stefania Sandrelli entra nello studio di Oggi è un altro giorno sulle note di un brano che adora, non sa cantare ma canta, poi regala come sempre al pubblico un’intervista speciale. Si commuove quando parla del padre morto quando era solo una bambina e racconta che nonostante fosse molto piccola ricorda tutto. Stefania Sandrelli ricorda benissimo quei momenti, cosa le disse il papà l’ultima volta che l’ha visto.Lui sapeva che stava male, che gli mancava poco tempo, che stava morendo. Chiamava sempre la sua bambina “Mimma”. Quell’ultima volta le disse che avrebbe trovato una piccola bicicletta rossa ma che non avrebbe più trovato lui, il suo papà. La Sandrelli trovò la biciclettina e non vide più suo padre. La allontanarono da casa: “Mi fecero andare via due mesi, a casa di mia zia in campagna”. Una perdita improvvisa che Stefania Sandrelli ha combattuto riempiendosi sempre la vita di tante cose da fare.

Stefania Sandrelli ha superato la morte del padre con l’amore di tante persone

Si è data sempre molto da fare, per non pensare, ma non è stato solo questo che le ha dato modo di riempire il vuoto per la morte del papà. Furono i suoi cugini a dirle che il suo papà non c’era più e sono stati sempre loro, tutti, a riempirla d’amore, come ha fatto suo fratello Sergio. Stefania Sandrelli si sente molto fortunata, accanto non solo aveva tante persone della famiglia che l’hanno sempre coccolata ma anche tante amiche.

Anche con le amiche ha sempre avuto un rapporto speciale, erano sempre presenti, ogni giorno, si preoccupavano di lei. “Ho ricevuto talmente tanto amore che questa cosa mi ha fatto capire che la cosa più grande della mia personalità è il senso di gratitudine, perché sono estremamente grata a tutti quelli che mi hanno fatto provare amore”.