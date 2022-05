Maria de Filippi chiama in diretta Mara Venier: dolce sorpresa a Domenica IN Show

Una serata dedicata a Mara Venier quella in onda il 27 maggio 2022 su Rai 1 con lo show in prima serata. Tanti amici alla corte di Mara e chi non ha avuto modo di esserci, si è fatto comunque sentire. E’ successo ad esempio con Maria de Filippi. La conduttrice, che è una grande amica di Mara, colei che ha creduto nella Venier in un momento complicato e le è stata accanto, ha deciso di telefonare in diretta dopo aver visto lo sketch con Stefano de Martino e De Lucia, il suo imitatore. Ed è per questo che sentendo al telefono la voce di Maria, Mara Venier non ha subito creduto che fosse davvero lei, pensando che si trattasse di uno scherzo. E allora la De Filippi ha detto qualcosa per far si che Mara non avesse dubbi che fosse davvero lei e che capisse che la stava chiamando realmente in diretta: “Ho visto l’intervista con Renzo (Arbore, ndr), hai fatto una cosa bellissima. Hai fatto una cosa che sono certa che sia venuta proprio dal profondo del cuore. Sono altrettanto certa che abbia fatto tanto bene anche a lui. Sono io, hai capito?“, le ha detto Maria De Filippi. “Allora sei tu“, ha detto commossa Mara Venier che probabilmente non si aspettava questa piacevole sorpresa.

“Sono un po’ stanca, ma sono felice di essere qui stasera, perché è una festa di tutti, non la mia” ha detto Mara Venier ringraziando anche per questo momento pieno di emozioni. E poi un altro grazie a Maria de Filippi: “Maria grazie per questa telefonata, tu sai cosa mi lega a te, tu non vuoi mai che vuoi lo dica. Non pianto manco per niente… Ti voglio bene perché sei una delle poche persone che mi ha teso una mano nel momento più brutto della mia vita. Grazie Maria.”